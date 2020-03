Barca-skribent foran El Clásico: – Supporterne er drittlei

Barcelona ligger to poeng foran Real Madrid på tabellen. Ellers er det mye som knirker i Katalonias stolthet foran søndagens El Clásico.

– For å si det rett ut – supporterne er drittlei, sier Tobias Storruste Dahle, som er fotballskribent for blant annet Barca-siden blaugrana.no.

– En stor andel av dem som holder med Barcelona i Norge, ble supportere av klubben i Ronaldinho-æraen, eller tidlig i Messi-æraen. Da hadde Barça «Unicef» på trøyene, og en tydelig katalansk tilhørighet. Slagordet fra borgerkrigen «més que un club» var et motto man var stolt av. I dag blir slagordet harselert med – også av Barcelona-supporterne selv, mener Dahle.

«Més que un club» betyr altså «mer enn en klubb», og bekymringene er mange i Barcelonas fotballklubb foran søndagens El Clásico:

* Luis Suarez, Ousmane Dembélé, Sergi Roberto og Jordi Alba er alle skadet. Arturo Vidal og Sergio Busquets er utestengt til returkampen i Champions League.

* Det er misnøye med Bartomeu-regimet, altså klubbpresidenten Josep Maria Bartomeu.

* Ifølge en rekke spanske media har Bartomeu finansiert en «hat-kampanje» på sosiale medier mot egne spillere, blant andre Lionel Messi.

* Barcelona har hatt mange bomkjøp de siste årene.

* Er det splittelse i Barca-garderoben?

Tobias Storruste Dahle sier dette om bråket rundt styre og stell i klubben:

– Misnøyen mot det sittende styret har aldri vært større enn nå, men allerede i 2017 ble det rettet et mistillitsforslag mot Barcelona-ledelsen.

Dahle nevner spesielt sponsoravtalen som ble inngått med Qatar i 2010, Neymar-overgangen i 2013 og at den forrige presidenten, Sandro Rosell, måtte gå av i januar 2014 da det ble satt i gang etterforskning av hans rolle i Neymar-saken.

Nylig oppga flere spanske medier, blant annet Marca, at klubbpresident Bartomeu skal ha finansiert en kampanje for å vanære flere av sine egne stjerner, blant andre Lionel Messi og Gerard Pique - for å redde sitt eget skinn. Nyheten slo ned som en bombe. Messi uttalte etter hvert til Mundo Deportivo:

– Jeg var på reise da dette kom ut. Presidenten sa det samme til oss som til media. Hva som har hendt og ikke hendt? Det kan jeg ikke svare på.

Bartomeu har benektet påstandene i spanske media.

Tobias Storruste Dahle trekker fram spillerlogistikken som et annet vesentlig problem i Barcelona nå:

– Siden 2014 har Barça hentet 31 spillere for rundt 10 milliarder kroner (1091 millioner euro). 14 av disse har blitt solgt igjen. Til tross for markedets eksplosive og akselererende utvikling, har man gått 10 millioner euro i minus på disse fjorten spillerne, kjøpt for 277 millioner euro, solgt for 267 millioner euro. Etter hvert kommer Philippe Coutinho og høyst trolig også Ousmane Dembélé til å bli solgt, og også de to kommer man til å selge til «halv pris», tror blaugrana.no-skribenten.

Han legger til:

– Katalanske talenter fra egne rekker har gått for lut og kaldt vann, samtidig som at bærebjelkene i laget, Piqué, Alba, Sergio Busquets, Messi, Suárez, alle er født på slutten av 80-tallet og har passert 30 år.

– Ifølge rapportene jeg har lest, må Barcelona få inn minst 100 millioner euro på spillersalg før 1. juni.

– Barcelona har satt seg i en ekstremt vanskelig situasjon på grunn av litt uflaks og mye udyktighet, mener Tobias Storruste Dahle.

Han synes det er vanskelig å få oversikt over situasjonen i garderoben.

– Men at både Messi og Sergio Busquets ytrer sin misnøye offentlig – to spillere som har vært med i gamet lenge, og som ikke har for vane å skape de store overskriftene gjennom hvordan de uttrykker seg, er oppsiktsvekkende.

– I utgangspunktet skal det holdes presidentvalg neste sommer, men det snakkes om at valget kan fremskyndes allerede til sommeren 2020. Også styret selv mener de kan profittere på dette, tatt i betraktning at misnøyen bare vokser og vokser.

Søndagens El Clásico kan bli viktig:

– Til uken er det styremøte, og resultatet mot Real Madrid kan bli avgjørende for utfallet. Hvis Barcelona taper den kampen, kommer det til å brenne enda mer under føttene til Bartomeu og co, mener Tobias Storruste Dahle.

Publisert: 01.03.20 kl. 15:12

