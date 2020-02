TIDLIG SUKSESS: Bruno Fernandes (t.h.) har på kort tid blitt en nøkkelspiller for Ole Gunnar Solskjær. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Slik har Solskjærs storkjøp tatt United med storm

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) sammenligner storkjøpet Bruno Fernandes (25) med to tidligere Manchester United-stjerner.

Nordmannen er glad i å sammenligne nåværende spillere med sine gamle lagkamerater fra spillerkarrieren i Manchester United. Og når det er snakk om den nye Old Trafford-favoritten fra Portugal, nøyer han seg ikke med én sammenligning.

– Han er en blanding av Paul Scholes og Juan Sebastián Verón. Han har temperamentet til Veron og mange av kvalitetene til Scholes, sier Solskjær.

Det første spørsmålet han ble stilt på pressekonferansen etter 3–0-seieren over Watford, der Fernandes var involvert i alle tre scoringene, var om han har vist seg å være et røverkjøp til 550 millioner kroner (opp mot 800 millioner avhengig av bonuser).

– I dagens marked mener jeg at vi fikk en god deal, svarer Solskjær og fortsetter:

– Han har kommet inn og gjort det veldig bra. Han har gitt alle en «boost». Vi har fått inn mer enn bare en spiller, se på supporterne, de er vant til spillere med den personligheten, mentaliteten og kvaliteten, så han har vært et stort pluss.

Forventningene til Fernandes var ikke små. Han ble koblet til klubben i månedsvis før overgangen til slutt gikk i orden i slutten av januar, og kom til en klubb blottet for kreative midtbanespillere som kunne utgjøre en forskjell i angrep.

Men presset har ikke sett ut til å påvirke portugiseren. Han har blitt kåret til Manchester Uniteds beste spiller i sine tre første Premier League-kamper, og levert ett mål og to målgivende pasninger. Hadde det ikke vært for at Anthony Martial trengte to forsøk på å score mot Watford, ville han hatt enda en assist.

– Han har kommet inn fra dag én og hatt innflytelse i gruppen. Han krevde ballen fra første treningsøkt. Noen spillere trenger litt tid på å varme seg opp, men han følte seg selvsikker umiddelbart, sier Solskjær.

Han beskriver 25-åringen som «en stor og viktig brikke» i det han prøver å sette sammen i klubben. Det var fra før tydelig at Fernandes’ kvaliteter på banen kom til å styrke United, men nykommeren har tatt mange på sengen med andre egenskaper.

– Da han satt på benken mot Club Brugge, gikk han rundt, snakket med spillerne som startet, hjalp dem og ga dem innspill. Han er en driver, en leder og en vinner. Han tar ikke 99 prosent som godt nok, og han har imponert meg, sier Solskjær.

– Det er noe du ikke kan vite før du har ham i gruppen. Han har vært topp klasse, fullfører han.

Publisert: 24.02.20 kl. 10:07 Oppdatert: 24.02.20 kl. 10:36

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 26 25 1 0 61 – 15 46 76 2 Manchester City 27 18 3 6 68 – 29 39 57 3 Leicester City 27 15 5 7 54 – 27 27 50 4 Chelsea 27 13 5 9 45 – 37 8 44 5 Manchester United 27 11 8 8 41 – 29 12 41 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

