Solskjær: – Når de begynner å høre på meg, blir vi et godt lag

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har skrudd opp temperaturen i Manchester United.

Det fikk de etablerte spillerne Andreas Pereira og Jesse Lingard merke på søndag, da begge de offensive midtbanemennene ble utelatt fra kamptroppen i 3–0-seieren over Watford.

Det var ikke snakk om skader: 24- og 27-åringen nådde bare ikke opp. For Pereiras del var det første gang for sesongen.

– Vi plukket en 18-mannstropp som vi syntes dekket alt vi trengte. Vi hadde to forsvarere, to midtbanespillere og to angripere på benken. Det var avgjørelsen vi tok, sier Solskjær, som tre dager i forveien hadde startet med begge de nevnte spillerne mot Club Brugge.

– Hele laget var ikke godt nok mot Brugge. Det er mer og mer konkurranse om plassene. Standarden må forbedres, sier nordmannen i det som ikke kan tolkes som noe annet enn en tydelig advarsel.

Han fremstod offensiv og nådeløs da han møtte pressen etter søndagens seier på Old Trafford.

– Jeg fortsetter å oppfordre spillerne mine til å gjøre mer av det de er gode til. Når de begynner å høre på meg, blir vi et godt lag, sier kristiansunderen, som ikke la noe imellom da han skulle beskrive hvor misfornøyd han var med lagets inngang til oppgjøret mot Watford.

Selv ikke Anthony Martial, som har scoret i tre kamper på rad den siste uken, slapp unna.

– Han har sine kritikere, og jeg er nok en av hans største kritikere, for jeg fortsetter å kreve forskjellige ting av ham, sier Solskjær og fortsetter:

– Jeg vil ha mer. Jeg vil ha mer av ham, og fortsetter å være på ham.

– Jeg ønsker mer fra alle, for vi er nødt til å bli mer stabile. Vi må fortsette i dette sporet, for det har vært en god uke, sier 46-åringen.

Denne sesongen har United til gode å vinne tre strake seriekamper. Nå står de med to på rad før søndagens bortekamp mot Everton.

– Det er en stor kamp. Vi har fire store kamper i ligaen foran oss mot Everton, Manchester City, Tottenham og Sheffield United. En veldig viktig måned for oss i ligaen, sier Solskjær.

