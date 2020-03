FØRSTE MØTE: Carlo Ancelotti og Ole Gunnar Solskjær delte poengene på Goodison Park. Foto: PETER POWELL / EPA

Ancelotti imponeres av Solskjær: – Gjør det virkelig bra

LIVERPOOL (VG) Managerstjernen Carlo Ancelotti (60) er imponert over jobben Ole Gunnar Solskjær (47) har gjort i Manchester United.

Italieneren har fått skikk på Everton etter at han tok over som manager den 21. desember, og er en av bransjens mest respekterte og meritterte menn.

Som manager har han vunnet ligagull i England (Chelsea), Italia (Milan), Tyskland (Bayern München) og Frankrike (PSG) samt totalt tre Champions League-trofeer med Milan og Real Madrid.

Få har mer erfaring med å lede verdens aller største klubber enn Ancelotti. Nå er han imponert over jobben Solskjær gjør i Manchester United, etter å ha møtt nordmannen for første gang i forbindelse med søndagens dramatiske 1–1-kamp i Premier League.

– Ole er fortsatt ung i jobben. Arbeidet hans denne sesongen har, etter min mening, vært imponerende. Alle lag som har evnen til å vinne to ganger mot Manchester City og to ganger mot Chelsea, er farlige, skriver Ancelotti i kampprogrammet på Goodison Park.

Etter 1–1-kampen, der han ble utvist etter kampslutt for å ha kjeftet på dommeren for det han mente var en feilaktig annullering, hadde Ancelotti mer ros å komme med.

– Hvis jeg skal mene noe om kampen i dag, så vil jeg si at United spilte bra. De spiller god fotball, etter min mening: Korte pasninger, farlige på kontringer, de prøver å bygge spillet, sier den elegante 60-åringen, ikledd marineblå tredelt dress og slips.

– Det er et lag som har en baktanke. Og når et lag viser at de spiller med en baktanke, så er det managerens fortjeneste. Jeg mener derfor at han gjør det virkelig bra, sier Ancelotti til VG.

Han var også fornøyd med sitt eget lag, som spilte jevnt med United i en svært underholdende kamp, preget av VAR-drama og både store feil og imponerende redninger fra keeperne Jordan Pickford og David de Gea.

– Det er viktig for oss. Det gir oss selvtillit at vi kjempet mot dem, sier Ancelotti.

Laget hans ligger på 11. plass, fem poeng bak femteplass Manchester United, som igjen ligger tre poeng bak fjerdeplass Chelsea. Neste helg venter tøffe kamper for både Ancelotti og Solskjær: Everton skal gjeste Chelsea, mens United tar imot byrival City.

