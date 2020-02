«VEDDELØPSHEST»: Kristoffer Ajer jubler etter scoringen som ga ham et nytt kallenavn i skotsk fotball. Foto: Jane Barlow / PA Wire

Rune Bratseth ble kalt «Elgen». Nå har Kristoffer Ajer fått sitt kallenavn.

Kristoffer Ajer ble av motstander-manageren beskrevet som en «veddeløpshest» etter at han «galopperte» over hele banen for å score seiersmålet mot Aberdeen sist.

Det ser ut til å gå mot Celtics niende strake seriegull, men nå handler det om å gjøre det bra i Europa League, der Ståle Solbakkens FCK venter i København torsdag.

Mot Aberdeen lå det an til uavgjort da den norske landslagsstopperen i lange klyv tok turen fra eget forsvar til å score seiersmålet i det 81. minutt. Det gjorde at Aberdeen-manager Derek McInnes – som et kompliment – tok fram sammenligningen med en veddeløpshest.

– Jeg liker å løpe, så når jeg får muligheten til å angripe, så gjør jeg det, sa Ajer på pressekonferansen, ifølge skotske medier.

Han er i godt selskap. Den tidligere norske landslagsstopperen Rune Bratseth ble kalt «Elgen» da han spilte i Bundesliga.

Skotske aviser har kastet seg over beskrivelsen fra McInnes og dratt det videre til blant annet «Norse Horse».

Kristoffer Ajer spiller så å si hver kamp for Celtic. Bare to spillere i hele stallen har flere kamper totalt enn han. I Europa League var han på banen i samtlige gruppespillmatcher i høst.

– Han er veldig populær og leverer godt, sier Viasport-kommentator Arnstein Friling til VG.

– Hvor bra er dette Celtic-laget?

– Jeg tror ikke de er så gode som de var under Brendan Rodgers for to år siden, men heller ikke mye dårligere. De har en bred stall, noe rutine, mange unge, ingen «virkelig klasse», men dønn solid, svarer Friling, som tror Celtic vil vinne ligaen «greit».

Men nå handler det altså om Europa League:

– Jeg vil se dem som favoritt mot FCK, men kvartfinale i Europa League anser jeg som stoppested, sier Viasport-kommentator Friling.

Ajer på pressekonferansen etter Aberdeen-seieren (der Mohamed Elyounoussi for øvrig var ubrukt reserve):

– Som Celtic-spiller er du aldri fornøyd om vi ikke vinner. Vi vet at det blir en vanskelig Europa League-kamp.

I skotske mediene er det et tema at de skandinaviske landene har hatt en lang vinterpause og har lite kamptrening. Ajer avviser at det gjør det lettere:

– FCK blir et typisk skandinavisk lag. De vil være godt strukturert og kommer til å kjempe for livet. Vi vet hvor vanskelig det vil bli.

– Vinterpausen betyr ikke noe. Jeg vet hvor hard trening de har i denne perioden. FCK vil være bedre trent enn noensinne, sier Ajer ifølge skotske The Sun.

FC København kom på 2. plass i sin Europa League-gruppe, bak Malmö, men foran sterke Dynamo Kiev. Celtic hadde sikret avansement etter bare fire matcher og endte på topp i gruppe E.

Celtic har tapt alle sine tre tidligere forsøk på å komme videre fra 16-delsfinalen i Europa League: mot Inter i 2014/15, mot Zenit i 2017/18 og mot Valencia i 2018/19. De scoret ikke i noen av bortekampene mot disse lagene.

Med jevne mellomrom spiller Celtic i Champions League, sist i 2016/17 og 2017/18.

VGs tips: Uavgjort i København

FC København må heve seg betraktelig fra innsatsen i vårsesongens første danske Superligakamp på fredag der laget røk 0–1 for svake Esbjerg. Danskene kom seg videre fra Europa League-gruppespillet i høst med nød og neppe med målforskjellen 5–4 på seks kamper.

Celtic bokførte 4–1–1-fasit og 10–6 i mål i sin på papiret tøffere EL-gruppe, og leder hjemlig skotsk Premiership med ti poeng. Skottene har vunnet ni strake kamper i liga og cup – så vi snakker om et seiersvant bortelag.

Nå er det sjelden vertene virkelig skuffer i Telia Parken, og vi prøver et uavgjortspill til 3,00 i odds. Spillestopp er kl. 18.50 og TV2 Sport Premium viser matchen.

Publisert: 20.02.20 kl. 10:13

