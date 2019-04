SKUFFET: Pep Guardiola. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Gullit om ny Guardiola-nedtur: Klarer det ikke uten Messi

Pep Guardiola falt på vei mot en mulig Champions League-finale for syvende gang på rad. Den nederlandske eks-stjernen Ruud Gullit mener han ikke klarer det uten Lionel Messi.

Med Messi og Barcelona vant Guardiola Champions League to ganger - i 2008/2009 og 2010/2011.

Om hvorfor han har mislyktes etter det, sier Gullit til beIN SPORTS:

– Det er fordi han ikke har Messi. Det utgjør den store forskjellen.

– Han prøvde med Bayern München. Han var nær hver gang, men han klarte det ikke.

Gullit fortsetter:

– Å vinne Bundesliga-tittelen i München er ingen prestasjon lenger, for de vinner nesten hvert år.

– Og jeg vet at det er dette han vil. Han vil ha Champions League-pokalen. Jeg synes synd på ham.

Onsdag kveld ble Manchester City slått ut i kvartfinalen - etter en ekstremt dramatisk kamp mot Tottenham. Dette er syvende gangen på rad Guardiola faller på veien mot finalen - siden seieren med Barcelona i 2011. Siden den gang har han prøvd én gang til med Barcelona, tre ganger med Bayern München og dette var det tredje forsøket med Manchester City. De fire første stoppet i semifinalen, med City har det bare blitt åttendedelsfinale og to kvartfinaler.

– Det er hardt. Det er forferdelig, men vi må akseptere det. Det var en god kamp for alle.

– I 2. omgang gjorde vi det vi kunne. Vi scoret de mål vi trengte, men gratulere til Tottenham og alt det beste i semifinalen, sier Guardiola på Manchester Citys twitterprofil.

– Selvfølgelig hadde Guardiola et utrolig lag som han hadde arvet fra Rijkaard. Messi hadde allerede gjort sin debut under ham, og så ble Messi viktigere og viktigere. Og Messi var avgjørende i mange kamper for ham i Barcelona.

Lørdag møtes de samme lagene igjen i Premier League - på Etihad.

– Vi må slå tilbake lørdag, men jeg vil ikke tenke for mye på det nå. Nå får vi prøve å få mest mulig søvn, sier Guardiola ifølge klubbens twitterkonto.

Han går altså glipp av den mye omtalte kvadrupelen, men har allerede ligacuptrofeet og har gode muligheter for å vinne både Premier League og FA-cupen.

PS: For første gang på ti år er to engelske lag i semifinalen i Champions League. I 2008/2009 var det faktisk tre: Chelsea, Arsenal og Manchester United - men Barcelona tok pokalen.

Publisert: 18.04.19 kl. 09:07