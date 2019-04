SPANSK KEEPERKJEMPE: Kiko Casilla i duell med Sheffield Wednesdays Steven Fletcher nylig. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Fra Real Madrid til ... Leeds’ opprykkskamp

Når du heter Casilla og har stått i mål for Real Madrid, så forplikter det. Kiko Casilla (32) vokter målet for opprykksjagende Leeds.

Fredag er det hjemmekamp mot Wigan, som den første av fire gjenstående kamper på nivå to, det såkalte Championship .

Tradisjonsrike Leeds har ikke vært på øverste nivå siden 2004, men har i alt tre ligatitler - 1968/69, 1973/94 og sist i 1991/92.

De siste månedene har målet vært voktet av spanske Casilla (altså ikke Casillas, som i Iker Casillas), som er født i Katalonia, men som startet på C-, og deretter B-laget til Real Madrid, og som etter hvert skulle vokte målet til Espanyol i 126 obligatoriske kamper over fem La Liga-sesonger - før han kom tilbake til Real Madrid i 2015.

Han ble i stor grad annenkeeper for Keylor Navas, men i Supercupfinalen mot Sevilla på Lerkendal i 2016 (3–2) var det Casilla som var burvokter.

Da Thibaut Courtois ble hentet til Madrid sommeren 2018, falt han lenger ned på rangstigen - og dermed gikk ferden til Leeds i januar 2019.

– Det var en vanskelig avgjørelse å gå til Leeds, men jeg er glad for at jeg gjorde det, sa Casilla forleden.

– Jeg hadde jo hørt mye om Leeds, men det var noe helt annet å komme hit og oppleve en atmosfære ut av en annen verden, bedre enn noe annet sted jeg har vært.

Han har vært Marcelo Bielsas førstevalg siden overgangen mot slutten av januar.

Casilla har ikke markert seg bare med godt spill, men også et rødt kort - det kom i kampen mot opprykksrival Sheffield United, som vant 1–0.

Nettopp Sheffield United er trolig det eneste laget som nå kan nekte Leeds direkte opprykk til Premier League. Avstanden ned er bare tre poeng.

The Times’ kjente fotballjournalist Henry Winter skrev denne uken i sin avis at «Premier League trenger Leeds». Han var også klar på at man trenger mystikken rundt Marcelo Bielsa, manageren som har som grunntanke at jo mer tid ballen er i nærheten av motstandernes mål, jo bedre.

Guardian-journalisten Nick Miller hyllet nylig Bielsa for at han revolusjonert klubben.

– Han har innført endringer som vil vare lenge, ikke minst på treningsanlegget, men enda viktigere er det at han har gitt ny entusiasme til en desillusjonert supporterbase, delvis ved å vinne kamper, men også med en fotballstil som få trodde var mulig med denne troppen.

– Bielsa føler seg tydelig beæret over å være i Leeds, og supporterne gjengjelder den følelsen, sa nestlederen i supporterklubben, Peter Emmerson, til Guardian.

VG-tips: Hjemmeseier

* Det er full pakke i Championship på langfredag, og Leeds United - Wigan Athletic er blant dagens mest interessante oppgjør. Det er fire ligakamper igjen av sesongen, og tabelltoer Leeds vet at hvis de sikrer ti poeng på disse fire kampene så er laget sikret opprykk.

* Leeds gikk på noen miner mot Sheffield United 0-1 i mars og 0-1 for Birmingham for snart to uker siden. Men har vist en fin evne til å slå tilbake, og har nå sikret seg to strake seirer.

* Vi tror de kan dra fordel av å spille senere enn opprykkskonkurrent Sheffield United. Spørsmålet er om kaptein Cooper (f) blir friskmeldt. Wigan ble tildelt et heldig straffespark hjemme mot Norwich søndag (1-1), og holder seg såvidt det er over nedrykksstreken. Men har bare vunnet én av 21 bortekamper i inneværende sesong.

Oddsen er 1,32. Du må levere innen 15.55. Kampen går ikke på TV-kanaler i Norge.

Publisert: 19.04.19 kl. 08:42

