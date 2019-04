FORNØYD: Ronny Deila smilte etter tre poeng mot Odd. At Rosenborg har startet dårlig synes han også er helt greit. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Deila om RBK-nedturen: – Får ikke vondt av dem

VALLE (VG) Vålerenga-trener Ronny Deila håper det tar lang tid før Eirik Horneland og RBK får kontroll på problemene sine.

Innbytter Aron Dønnum (21) sikret tre poeng for Vålerenga da det var spilt nesten 93 minutter. Nå er Oslo-laget tre poeng bak Moldes stjernegalleri. Det er også Odd med en kamp mindre spilt.

– Kan dere, Odd og andre utfordre Moldes sterke lag i toppen?

– Vi gir hvert fall aldri opp. Men Molde er gode. Det er mange, mange kamper igjen. Så det er for tidlig å trekke noen slutninger. Vi skal hvert fall ikke stå her og være store i kjeften. Vi må være hundre prosent «på» hver gang om vi skal ta poeng, sier Ronny Deila etter kampen.

Synes ikke synd på Rosenborg

Én ting er hva som skjer i toppen av tabellen. At Rosenborg skulle ligge helt nederst etter fem runder, hadde nok ingen trodd.

les også Horneland etter tidenes dårligste RBK-start: – Blytungt

– Det er jo litt mye selvfølgelig. Rosenborg må ha litt motgang, de også. Nå har det vært mye medgang så jeg får ikke noe vondt av dem, det er helt sikkert, sier Deila.

– Men som trenerkollega, hva tenker du om situasjonen Horneland står i?

– At han kommer til å lære utrolig mye. Man må hoppe i ting. Han er en uerfaren trener når det kommer til å trene sånne klubber, og nå må han få tid. Han har masse kvaliteter, så det kommer til å løsne. Men han må ha klubben i ryggen og ikke minst spillerne, og det ser det ut som han har. Det er noen ting som skal trykkes på for at laget skal slå ut i full blomst, men jeg håper det tar lang tid, sier han og ler.

– Hvorfor det?

– Det vet du. Nei, vi orker ikke flere Rosenborg-seirer nå. Nå håper jeg det er noen andre som slår til.

– Det er vel ikke noe bedre om Molde vinner?

– Jo, det er det. Det er viktig at det ikke bare er ett lag som vinner. Rosenborg har vært gode, det skal ingen ta fra dem. Men nå er det muligheter. Nei, vi må la de få lov til å ha det litt vondt nå.

– Begynner å se mørkt ut

Odd-kaptein Steffen Hagen synes det er en stor overraskelse at Rosenborg ligger sist.

– Med de forventningene som er i Trondheim er det selvfølgelig fryktelig tungt for dem. Men de har vel såpass mye kvalitet at de skal greie å snu det, men jeg tippet at de skulle ta gull – og det begynner vel å se mørkt ut, sier han.

les også RBK-profiler unngikk pressen dagen derpå: – Vi er lei oss

Lagkamerat Sander Svendsen sier det er mye som spiller inn, men er enig i at det er overraskende. Før han legger til:

– Jeg bryr meg ikke så mye om hvor de ligger.

– Er det sånn det er når man er fra Molde?

– Ja, det er vel sånn. Når du er født og oppvokst som Molde-spiller så er du alltid rival mot Rosenborg, men noe hat har det aldri vært, sier Svendsen som har gått gradene i Molde til han ble solgt til Hammarby sommeren 2017. Nå er han utlånt til Odd frem til sommeren.

