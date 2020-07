LOVENDE GJENG: Patrick Berg, Marius Høibraaten, Fredrik Bjørkan, Ulrik Saltnes og Jens Petter Hauge har fått en «flying start» på sesongen. Foto: Trond Reidar Teigen

Glimt-sjefen vil ikke stå i veien for flere stjerneeksporter

SKIEN (VG) (Odd – Bodø/Glimt 0–4) Glimt-trener Kjetil Knutsen solgte to av sine beste offensive spillere i fjor, men kommer ikke til å bruke sin økte status til å tvinge gjennom et salgsstopp i år.

– Nei, jeg kommer ikke til å banke på døren til noen som helst. I Bodø/Glimt tar vi beslutningene sammen. Jeg var 100 prosent med på å avgjøre salgene både av Håkon (Evjen) og Amor (Layouni). Å utvikle og selge spillere er en del av klubbens konsept, sier Kjetil Knutsen til VG etter å ha sett de helgule herje med Odd i Skien.

Særlig var angrepstrioen gnistrende – som de har vært i hele år. Philip Zinckernagel ga Bodø/Glimt ledelsen med sitt tredje mål på fem kamper og tegnet seg også for en målgivende. Kasper Junker doblet til 2-0 med sitt femte for sesongen. Best av alle var Jens Petter Hauge som driblet alt og alle, slo stikkere, kombinerte og fikk én målgivende.

Til sammen har de tre scoret elleve av Glimts imponerende 19 mål på fem kamper og levert ti målgivende pasninger.

– Vi er vanskelige å møte offensivt, og har to kanter som er veldig gode, enten de forserer spillere selv eller setter opp andre, sier Knutsen.

Det samme kunne han sagt i fjor. Håkon Evjen og Amor Layouni herjet så mye med motspillerne sine at de sikret Bodø/Glimt flere titalls millioner kroner i klubbkassen. Da var Glimt et lag ingen hadde særlig forventninger til, og Knutsen en relativt ukjent bergenser som hadde rykket opp som hovedtrener fordi det ble komplisert for Aasmund Bjørkan å fortsett med sønnen Fredrik inne på venstrebacken.

I år er situasjonen en helt annen: Glimt er et lag alle andre tar hensyn til. Knutsen høster ros av Nils Arne Eggen, og var kjapt blant de mest nevnte kandidatene til å ta over på Lerkendal da Eirik Horneland ble avskjediget.

– Jeg trives utrolig godt her jeg er, sier Knutsen, og gjentar med det svaret han har gitt alle som har spurt om mulige henvendelser fra Lerkendal.

Men han kommer ikke til å bruke økt interesse om egen person til å kreve at også spillerne skal forbli lojale. For med de gode prestasjonene kommer også beilerne. Det ryktes at Jens Petter Hauge bare skal være formaliteter unna en overgang til Belgia.

– Vi ønsker spillere med et potensial som er større enn Bodø/Glimt. Så handler det om å jobbe godt sammen med dem mens de er her, sier Knutsen.

– Men hvor lenge er det egentlig mulig å selge de beste og fortsatt kjempe i toppen?

– Det var utrolig artig å greie 2. plassen i fjor. I år har vi egentlig bare ett mål, og det er å motbevise historien som viser at Bodø/Glimt alltid har gjort det dårlig året etter det har vært suksess.

– Og stabiliteten kommer med en bergenser?

– Det vet vi ikke ennå. Vi har spilt fem kamper.

SOMMER-KNUTSEN: Kjetil Knutsen kunne koste på seg et glis i sommerlige Skien. På benken bak ham skimtes Sondre Brunstad Fet, Ole Amund Sveen, Kasper Junker, Jens Petter Hauge, Fredrik Bjørkan og deler av trenerteamet. Foto: Trond Reidar Teigen

De kampene har gitt fem seiere. Odd-trener Jan Frode Nornes sammenlignet møtet med Glimts offensive stjerner som å bli «overkjørt av et godstog». Et omdiskutert straffespark ønsket han ikke å bruke mye energi på – til det var bodøværingene rett og slett for gode.

– Vi skal være så ydmyke og si at vi møtte et jævlig godt fotballag, sier Nornes.

Med 10 mot 11 ble det etter hvert vondt å se på. Midtstopper Marius Høibråten og Sammy Skytte satte inn de to siste.

– Vi har bygget gode relasjoner foran der, og viser tidvis fantastisk angrepsspill, sier Jens Petter Hauge som verken vil si for mye om egen fremtid eller om klubbledelsen bør strekke seg for å holde på rekkekameratene.

– Vi har vist før at vi kan erstatte de som drar.

