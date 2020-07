Skuffet 20-åring etter selvmål: – Tungt, forbanna, litt trist...

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Start 1–0) Med fem bak hadde Start et mål om å holde nullen i Haugesund - på overtid satte unggutten Jesper Daland ballen i eget nett.

20 år gamle Jesper Daland og resten av Start var nære å holde nullen i Haugesund, men på overtid satte den unge stopperen ballen i eget nett. Da viste klokka 92 minutter av de totalt 95 som skulle spilles.

På spørsmål om hvordan 20-åringen føler det etter kampslutt tar han seg et solid innpust før han etter hvert får ut noen ord.

– Det er vanskelig å beskrive. Tungt, forbanna, litt trist, ja...

Det er tydelig at 20-åringen tar selvmålet særdeles tungt. Så tungt at pressen egentlig fikk beskjed om at han ikke kom til å stille til intervju.

– Mange tanker går gjennom hodet. Det er dessverre slik fotballen er av og til, det er ikke bare en dans på roser. Nå er det ekstremt bittert, trist og jeg synes synd på gutta. Det er jeg som ødelegger at vi ikke får poeng her i dag, sier Daland til VG.

– Ingen syndebukk

Start-trener Joey Hardarson er nesten like skuffet som Daland i pressesonen utenfor Haugesund stadion onsdag kveld. Han forteller om en tung opplevelse da Daland satte ballen i eget nett etter et hjørnespark.

– Det er nesten ikke til å tro. Man blir jo helt målløs. Det er så uheldig. Han er ingen syndebukk for det der. Vi må se på oss selv, og se hva vi kan fikse og forbedre oss. Vi må se på hvorfor Haugesund skaper det trøkket mot slutten, sier Start-treneren til VG og legger til:

– En ting er at de scorer på overtid, men så får vi ikke straffe heller, sier Start-treneren til VG.

Situasjonen han sikter til var ikke lenge etter Dalands selvmål. På et hjørnespark i motsatt ende ble det etter hvert blåst av. Start-spillerne sto frustrert ut med armene ettersom Bergan skjøt ballen i hånda på en Haugesund-spiller.

Det viste seg imidlertid at dommer blåste for at ballen hadde vært over linja på hjørnesparket.

– Nå skal jeg passe meg for hva jeg sier. Det er rart at ballen kommer så langt ut i feltet, og skal ha vært ute i tillegg, sier Daland om situasjonen.

Sjansefattig oppgjør

Det var ellers en trist og grå forestilling på Haugesund stadion denne onsdagskvelden mellom Haugesund og Start. Etter halvtimen spilt på Haugesund stadion var Haugesund nærme scoring da tidligere Start-spiller Niklas Sandberg hamret et frispark i tverrliggeren.

FKH-trener Jostein Grindhaug var uansett storfornøyd da VG tok opp at Haugesund nå har tatt seks poeng på de to siste kampene.

– Ja, hvem skulle tro det! Det var kjekt og vi fikk godt betalt, forteller Grindhaug til VG.

– Var det fortjent?

– Det må være utrolig bittert for Start som har en god plan og står godt. Vi er god i første omgang, så overtar Start i andre omgang. De regnet kanskje med at de kunne stikke av med poengene de også, sier FKH-treneren.

Han vil imidlertid ikke være med på at oppgjøret var av de gråfargede slaget.

– Nei, jeg er ikke enig. Jeg mener vi spiller en god første omgang og har bra tempo i ball til tross for at det var den femte kampen på 15 dager. Vi varierer også bra offensivt, sier Grindhaug.

SELVMÅL: Jesper Daland scoret kampens eneste mål. Det var dog et selvmål. Foto: Jan Kåre Ness

