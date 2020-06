UTLIGNING: Her skyter Iago Aspas på frisparket som fører til 2–2 mot Barcelona. Foto: Lalo Villar / AP

Barcelona snublet – nå har Real Madrid gullovertaket

(Celta Vico - Barcelona 2–2) To scoringer av Luis Suarez (33) så ut til å redde seieren for Barcelona, men så klinket Iago Aspas (32) til med en herlig «frekkis» på et frispark i sluttminuttene.

På overtid kunne faktisk Celta Vigo ha tatt alle poengene, men fra to-tre meter klarte Nolito å avslutte rett på Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen.

Dermed fikk Barcelona med seg ett poeng, og topper tabellen ett poeng foran Real Madrid. Men sistnevnte har én kamp mindre spilt og ved like mange poeng vinner de på innbyrdes oppgjør mot Barcelona.

Barcelona har vunnet åtte av de 11 siste ligagullene, men nå ser det tungt ut for Lionel Messi & co. Søndag spiller Real Madrid borte mot bunnlaget Espanyol.

DOBBEL: Luis Suarez feirer 2–1-scoringen mens lagkamerat Nelson Semedo kommer løpende til. Foto: Lalo Villar / AP

Men det så lovende ut da Messi serverte Suarez på den første scoringen etter 20 minutter. På et frispark fra skuddhold ventet «alle» at Messi skulle fyre av, men han serverte en herlig pasning til Suarez som headet inn ledelsen.

Fedor Smolov tuppet inn utligningen for Celta fem minutter ut i 2. omgang, men Messi var nest sist på ballen da Suarez pirket inn sitt andre for kvelden i det 67. minutt.

Frekk frispark-variant

Den ledelsen holdt helt frem til hjemmelaget fikk frispark på 17 meter helt på tampen av kampen da Gerard Piquet felte Rafinha. Barcelona-keeperen trodde muligens at det var høyrebeinet Denis Suarez som skulle skyte, men det var Aspas skrudde ballen lavt til venstre rundt muren med venstrebeinet – helt borte ved stolpen til høyre for ter Stegen.

Aspas har scoret i sine fem siste møter med Barcelona, og han ble også matchvinner mot Real Sociedad og Martin Ødegaard tidligere denne uken.

Publisert: 27.06.20 kl. 19:09

