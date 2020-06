SCORET IGJEN: Amahl Pellegrino kom tilbake og scoret på gamle jaktmarker. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Pellegrino fortsatte målshowet mot gamleklubben Mjøndalen

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - Kristiansund 1–2) Mandag kunne han knapt gå. Søndag satte Amahl Pellegrino (30) spikeren i kista mot gamleklubben.

En enkel pasning i bakrommet fra Sondre Sørli ble iskaldt ekspedert av «Pelle», som virkelig slo gjennom i nettopp Mjøndalen for noen sesonger tilbake.

Han startet kampen på benken, kunne knapt gå grunnet en kneskade tidligere denne uken, men løp fra hele forsvaret og avgjorde kampen i KBKs favør. Etter kampen haltet han rundt på banen.

Liridon Kalludras åpningsscoring vil først og fremst bli husket for det vidunderlige forarbeidet.

For da høyreback Bent Sørmo dro fram den legendariske «elastico»-finten, gjort kjent av først og fremst Ronaldinho, og så spilte en tunnelpasning fram mot Amin Askar, var det lite Mjøndalen-forsvaret kunne gjøre.

Askar slo blindt inn langs bakken, der Kalludra kunne sette ballen i det åpne målet bak en komplett utspilt Sosha Makani.

Se situasjonen her:

Det var bruntrøyenes første baklengsmål for sesongen i åpent spill. De reduserte på overtid ved Shuaibu Ibrahim, som scoret i tredje kamp på rad, men det kom for sent.

To av Eliteseriens gjerrigste lag mot hverandre tegnet aldri til å bli en målfest, selv om en offside-plassert Flamur Kastrati fant nettmaskene allerede før ti minutter var spilt.

Mjøndalens toppscorer, uten konkurranse til nå denne sesongen, Shuaibu Ibrahim, tvang fram en mesterlig redning av bortemålvakt Serigne Mbaye, mens Sondre Solholm Johansen burde gjort det bedre da han upresset fikk avslutte etter et innkast.

Og rett før pause fikk veteranen Amin Askar åpent mål etter at Sosha Makani hadde solgt seg i duell med Flamur Kastrati, og dro drakten over hodet i frustrasjon.

KBK-trener Christian Michelsen gjorde hele seks bytter fra oppgjøret mot Haugesund for å bøte med den store kampbelastningen, men rakk ikke få tilbake sin toppscorer Amahl Pellegrino.

Han rakk imidlertid å gjøre seg gjeldende mot slutten. Og Kristiansund har fått tidenes beste start i Eliteserien.

