Liverpool kan bli ligamester torsdag: – Den perfekte fotballkampen for oss

(Liverpool - Crystal Palace 4-0) Liverpool hadde få problemer med å slå Crystal Palace på veien mot sitt første ligagull på 30 år. Allerede i morgen, torsdag, kan rødtrøyene potensielt feire det.

Forrige gang rødtrøyene fra Liverpool løftet ligatrofeet, viste kalenderen år 1990, men nå er 30 års ventetid i ferd med å gå mot en slutt.

Med syv kamper igjen å spille er det heller et spørsmål om når de faktisk kan feire det enn om de faktisk kan feire det, og den datoen ser ut til å nærme seg med stormskritt.

Faktisk kan gullet være et faktum allerede i morgen, torsdag, avhengig av utfallet av kampen mellom Chelsea og Manchester City.

Om lyseblåtrøyene fra Manchester avgir poeng, altså taper eller spiller uavgjort, så er Liverpool-gullet i boks.

Kanskje får vi se Liverpool-spillerne feire på lignende vis som da Leicester-spillerne feiret det sensasjonelle ligagullet i 2016?

Og uansett: skulle Manchester City vinne mot Chelsea torsdag og resten av sine kamper, trenger Liverpool bare én seier til (eller to uavgjorte) på sine siste syv kamper for å sikre gullet.

Onsdag fikk Jürgen Klopp & Co. en relativt enkel vei til tre poeng. Til slutt endte det hele 4–0 mot Crystal Palace.

– Jeg nøt det veldig, veldig... Måten vi jaget på, at det alltid var fire rødtrøyer mot én hvit. Og alle målene... Det var den perfekte fotballkampen for oss, sier Jürgen Klopp til TV 2.

– Og at spillerne viste alle de hjemme at de spilte med lidenskap. Jeg har nesten ikke ord, legger han til.

– Vi spilte en strålende kamp i dag. Alle spillerne var helt utrolige. Alle er motivert for å vinne ligaen nå, og vi er motivert til å spille vår beste fotball, sier Mohamed Salah til Sky Sports.

– Helt siden jeg kom hit, har jeg sagt at jeg ønsker å vinne Premier League. I løpet av seks år har det ikke skjedd. Det er vår tur til å vinne nå, og det er så stort, fortsetter han.

– På disse tre-fire månedene så glemmer du nesten hvilken kvalitet disse lagene har, og da snakker jeg spesielt om Liverpool og Manchester City. Dette føltes som en skikkelig prestasjon, sier Liverpool-legende og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

TOMME TRIBUNER: På grunn av coronapandemien er det ingen tilskuere til stede under kampene i PL. Foto: Phil Noble/NMC/Pool / REUTERS POOL

Trent Alexander-Arnold startet målshowet da han på nydelig vis skrudde inn et frispark halvveis inn i den -første omgangen.

– Jeg har øvd mye og jeg hadde et par sjanser mot Everton, men i dag fikk jeg sjansen på ny, og jeg klarte å score. Det er alltid viktig å få et mål for gutta, sier Alexander-Arnold til Sky Sports.

Og like før pause økte Mohamed Salah til 2-0 etter å ha blitt lobbet i bakrom av Fabinho.

Det var egypterens 17. ligamål for sesongen. Han er bare to mål bak formsvake Jamie Vardy på toppscorerlisten.

2-0 ble til 3-0 i den andre omgangen da Fabinho banket til med vristen fra 25 meter, og det ble til 4-0 da Sadio Mané løp fra forsvaret og plasserte ballen i lengste på pasning fra Salah.

Det ble også resultatet, en helt annen kamp enn 0-0-kampen mot Everton for få dager siden.

– Dette var voldsomt. Guttene sto virkelig på, og dette var en vanskelig kamp for oss etter den skuffende uavgjortkampen i vår første kamp etter pausen, sier Trent Alexander-Arnold til Sky Sports, og legger til:

– Men med denne seieren hjemme på Anfield, så har vi gjort opp for oss.

Liverpool troner helt på toppen av PL-tabellen med 86 poeng på 31 kamper (28–2–1). Manchester City, med 30 spilte kamper, er 23 poeng bak. Liverpool trenger to poeng til for å kalle seg Premier League-mester 2019/20.

PS: Da Leicester ble seriemester i 2016, skjedde det ved at Chelsea slo Tottenham. Nok en gang er det altså Chelsea som kan sørge for at en ligamester blir kåret, denne gang om de tar poeng mot Manchester City.

