BYTTET GUCCI MED MJØNDALEN: Sosha Makani under VG-møtet i Mjøndalen denne uken – denne gangen med Mjøndalen-plagg på hodet. Foto: Sindre Øgar

Mjøndalens «Gucci-keeper» skapte oppstandelse i Teheran

MJØNDALEN (VG) Mjøndalens iranske keeper Sosha Makani (33) søkte ly i en liten bygd i Norge da fotballgalskapen i hjemlandet ble for intens.

Litt oppmerksomhet for et Gucci-pannebånd, som han brukte i oppgjøret mot Molde, preller derfor av den blide 33-åringen.

– Jeg så det først på TV etter kampen, og da forsto jeg at «å, det var Gucci-båndet», gliser Mjøndalen-målvakten.

Med særdeles godt humør avviser han at det var et rop om oppmerksomhet. Han hadde ikke planlagt å «flashe» Gucci-merket. Det kom på plass over ørene fordi han ikke hadde et med klubb-logoen på, bedyrer han.

Slik hylles keeperen av Bernt Hulsker:

Keeperen synes det bare er gøy, men han er samtidig seriøs når han påpeker at båndet kan ha en viktig funksjon for ham.

– Jeg får noen ganger vondt i hodet, spesielt når det er mye vind, og pannebåndet hjelper meg. Men denne Gucci-varianten var litt merkelig, sier han og viser med hendene at det er rundt tinningene han merker smertene.

SOME-Konge

Med 712.000 følgere på Instagram kan han fint kalle seg Eliteseriens «sosiale medier-konge». Og han innrømmer glatt at han bryr seg om klær, mote og å se bra ut – utenfor banen.

– Jeg spilte i Persepolis, en storklubb i Teheran med 40 millioner fans i Asia. Jeg fikk et stort navn, og alle kjente meg. Nå ser de hva jeg gjør i Norge, sier han.

På hjemmebanen Azadi er den offisielle tilskuerrekorden 128.000, men med sitteplasser er kapasiteten redusert.

– Iran er noe helt spesielt. Jeg har spilt derby foran 100.000 tilskuere, og det er utrolig. En fantastisk atmosfære, men du må samtidig akseptere alt, sier han, og utdyper hva han mener med «alt»:

– I Persepolis må du vinne hver kamp. Taper du, må du gi svar til alle – på gatene også. Det stresset meg, forteller han.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen regner med at kulturen har formet Makani som spiller:

– En kampspiller. Ikke alltid like imponerende på trening, beskriver Hansen, som uansett er storfornøyd med det som nå regnes som en av Eliteseriens beste keepere.

Ingen har vært mer gjerrig med baklengsmålene (seks) så langt i år enn keeperen som bærer med seg en helt spesiell historie fra Iran.

Han har blitt utestengt fra iransk fotball i seks måneder for å gå i gule «Svampebob»-bukser, og han ble arrestert for å ha delt bilder av kvinner uten hijab i sosiale medier.

Det siste ble han senere ble frikjent for, og han mener noen hacket kontoen hans.

KEEPER-PROFIL: Sosha Makani sier han trives veldig godt i Mjøndalen, og han kunne tenke seg å bli værende etter karrieren. Foto: Sindre Øgar

– Morsomme historier for folk verden over, og spesielt her i Norge. Jeg havnet i noen problemer, men en gul bukse er ingen stor greie, sier han – og ler av det hele.

– Når du legger ut et bilde av kjæresten din uten hijab, så er heller ikke det et stort problem for folk flest i verden, men i Iran har vi noen merkelige regler, legger han til.

Makani forteller om en veldig god oppvekst og han elsker hjemlandet sitt. Å spille for landslaget, noe han har gjort fem ganger, er førsteprioritet for ham.

– Men vi har noen merkelige greier, og jeg vil helst ikke snakke om det, for det er forferdelig for alle. Folket misliker det. De fortjener bedre. Jeg er bekymret for folket mitt. De er varme. Styresmaktene må tenke mer på folket, og mindre på seg selv, oppfordrer han.

PS! Sosha Makani kom første gang til Mjøndalen i 2016. Spill i Obosligaen, benketilværelse i Strømsgodset (utlån) og en korsbåndskade har gjort ham lite aktuell for landslaget de siste årene. Han er inne i sin andre Mjøndalen-periode, og har kontrakt ut 2022.

