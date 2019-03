YNDLING: Zlatko Tripic var med på å spille Viking opp fra Obos-ligaen forrige sesong. Det setter Stavanger-folket pris på. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Viking-profil før eliteseriecomebacket: – Det kommer til å smelle

ULLEVAAL STADION (VG) Etter fjorårets opprykk fra Obos-ligaen har Viking-kaptein Zlatko Tripic (26) store ambisjoner foran returen til Eliteserien.

Nå nettopp







– Drømmen er tosifret med scoringer. Jeg vet jeg er godt nok til å gjøre det. Vi som har vært med på dette tidligere, har også et større ansvar enn de andre, forteller Tripic til VG.

Den tidligere Molde- og Greuther Fürth-profilen kom til Viking før forrige sesong. Umiddelbart ble han en av lagets viktigste spiller. På veien mot det følelsesladde øyeblikket hvor opprykket ble sikret hjemme i Stavanger i siste serierunde, leverte Tripic 14 målpoeng. Nå er det bare noen timer igjen til det skal spilles eliteseriefotball på SR-Bank Arena.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det blir en spesiell kamp. Den kommer til å leve sitt eget liv. Kristiansund er et godt lag, men vi er på hjemmebane. Vi vil være offensive. Vi går for å vinne, sier Tripic.

I AKSJON: Tripic under det avgjørende oppgjøret mot Kongsvinger i siste serierunde av Obos-ligaen. Foto: NTB scanpix

Mektig ramme

Forrige sesong hadde Viking flere runder det høyeste tilskuertallet i Norge – ikke bare i Obos-ligaen.

I 3–1-seieren over Kongsvinger fylte 15.900 publikummere SR-Bank Arena til randen. Etter at opprykket var sikret entret flere tusen av dem det grønne kunstgresset og bidro til noen av Viking-historiens aller vakreste jubelscener.

ALDRI SETT LIGNENDE: Scener som dette hadde man aldri før sett i Jåttåvågen. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Nå gleder Tripic seg til å spille foran supporterne igjen - denne gang på Fotball-Norges mest prestisjefylte scene.

– Tenningsnivået blir jo ikke noe mindre av det. Det er sånne kamper, foran mye folk, jeg har lyst til å spille, forteller 26-åringen.

– Hvordan ser du for deg matchen?

– Det kommer definitivt til å smelle. Det tror jeg begge lag er veldig klar på. Alle har lyst til å starte den første kampen med en trepoenger, så det vil bli mange tøffe dueller. Kristiansund er et «mannfolk»-lag. Den fighten må vi ta. Så kommer finspillet i tillegg. Jeg tror det blir en underholdende fotballkamp, sier lyngdølingen, som varsler et offensivt Viking-lag.

ENORM JUBEL: Axel Andresson skrek av glede underveis i kampen mot Kongsvinger. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Forbedret Viking-mannskap

Tripic mener Viking er et bedre lag nå enn da de avsluttet Obos-ligaen 2018 som vinnere. Det begrunner den driblesterke sørlendingen med at troppen er mer samspilt etter å ha fått en hel oppkjøring sammen.

Det er en oppfatning suksesstrener Bjarne Berntsen deler.

– Jeg føler vi har utviklet oss som lag. I fjor var vi tidvis strålende offensivt. Vi scoret flest mål av alle lagene i ligaen. Det var veldig bra. Nå syns jeg at vi har klart å ta et helt nødvendig steg defensivt for å kunne etablere oss i Eliteserien, forteller Berntsen til VG.

– Hvilke forventninger har du til kampen mot Kristiansund?

– Vi er tilbake i Eliteserien. Vi ønsker å vinne. Men Kristiansund er et meget rutinert lag. Jeg regner med det blir en tøff og fysisk batalje. Det kommer helt klart til å smelle litt.

VIKING-SJEF: Bjarne Berntsen ledet Stavanger-klubben til opprykk etter comebacket som trener. Her er den tidligere NFF-toppen sammen med assistent Morten Jensen. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Kamp mot en hel by

Christian Michelsen har på nesten uforklarlig vis klart å lede Kristiansund til en 7. plass i Eliteserien i 2017 for deretter å løfte laget til en 5. plass i fjor – etter 2016-opprykket fra Obos-ligaen.

Hans hardtarbeidende, fysiske mannskap har gjort det vanskelig for mange lag de siste årene. Den samme innsatsen vil Michelsen se fra guttene sine Stavanger.

– Det blir en tøff match. Vi møter ikke bare et lag som gleder seg til å spille i elitedivisjonen igjen, men også en by som gjør det. Det blir steintøft, men vi gleder oss. Vi er vant til tøffe utfordringer i KBK, sier Michelsen til VG.

– Hvilket type trøkk forventer du i Stavanger?

– Jeg regner med folk vil gå mann av huse og at alle stormer til arenaen. Det blir gøy. For det er det fotball handler om. Man må gjøre seg fortjent til å spille på så fine stadioner som mulig, og det har de i Stavanger. Hvis det i tillegg blir fullt og bra trøkk på tribunen, er det noe guttene våre vil glede seg til, sier KBK-sjefen.

Avspark i Jåttåvågen er klokken 18.00.

Publisert: 31.03.19 kl. 10:02