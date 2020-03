TØFFE TIDER: Godset-spiller Herman Stengel (i forgrunnen) i seriekampen mot Molde på Aker stadion i november i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Strømsgodset permitterer hele stallen – Sarpsborg vil ikke gjøre som FKH

Strømsgodset sender torsdag ut varsel til hele spillerstallen og trenerne om permittering. Flere klubber i Eliteserien sitter akkurat nå og vurderer om de skal gjøre det samme.

Økonomikrakket som følge av coronautbruddet er en uvanlig plagsom motstander for norske fotballklubber, og nå er det klart at Strømsgodset gjør som Sandefjord og Haugesund og fristiller både spillere og trenere fra arbeidsoppgavene. Det inkluderer hovedtrener Henrik Pedersen.

– Da er hele klubben berørt og vil vi drive med minimal bemanning i tiden som kommer, opplyser daglig leder Dag Lindseth Andersen til Drammens Tidende.

– Både spillerne og trenerne viser stor forståelse for situasjonen i Norge og i klubben. Vi står godt i dette sammen, sier Godset-sjefen.

Han er ikke alene om å tenke slike dramatiske grep:

Odd-direktør Einar Håndlykken melder til TA at avgjørelsen rundt trenere og spillere trolig blir tatt torsdag og fredag, Aalesund opplyser at spillerne går sykmeldt mens de er i karantene etter treningsopphold utenlands, mens Vålerenga informerte onsdag egne spillere om at det samme kan skje på Intility.

Torsdag bekrefter Oslo-klubben at trenere og støtteapparat har mottatt permitteringsvarsel. Klubbdirektør Erik Espeseth har ikke besvart VGs henvendelse om dette gjelder Dag-Eilev Fagermo.

Tidligere har altså Sandefjord varslet at de med sikkerhet skal permittere spillerstallen, og Haugesund gjennomførte beslutningen onsdag.

Men fjorårets tapende cupfinalist gjorde unntak for fem mann i troppen, noe som har skapt debatt i Fotball-Norge.

Gjør motsatt

Strømsgodset gjør motsatt og permitterer i praksis hele stallen. De gjør riktignok unntak for det daglig leder Dag Lindseth Andersen karakteriserer som mindre enn en håndfull spillere.

– Det gjelder dem som ikke kan få dagpenger (etter 20 dager), og de skal ikke komme dårligere ut. Det er vårt utgangspunkt, sier Andersen til VG.

– Vurderte dere å gjøre det samme som Haugesund?

– Nei, det var vi klare på etter at vi så pressemeldingen fra NTF og NISO. Det slo oss med en gang at det ikke er aktuelt for oss. For vår del er ikke det noen god idé. Da tar vi heller risikoen (om at spillere kan forsvinne etter 14 dager), sier Strømsgodsets daglige leder.

les også Fem spillere beholder lønnen i FKH – agent langer ut

Han presiserer at det ikke handler om at den allerede økonomisk pressede drammensklubben har sendt varsel til hele stallen for å spare mest mulig på lønnsutbetalingene fremover.

– Nei, det handler ikke om besparelser, men om solidaritet. Uten at jeg heller vil kritisere Haugesund for hva de har gjort, påpeker Andersen.

Også Sarpsborgs daglige leder Espen Engebretsen vurderer tiltak for Europa League-deltageren fra 2018.

– Vi følger situasjonen nøye og ser på alle mulige modeller. Alt fra ferieavvikling, delvis permittering, hel permittering kontra det å snu det rundt og se på mulige nye inntektsmuligheter vi kan skape i en periode hvor mange jobber fra hjemmekontor, sier Engebretsen til VG.

– Det handler om mennesker, det handler om utrygghet. For oss er det viktig å ikke kaste oss over noe før vi er helt sikre på at det valget vi tar er riktig og ivaretatt for både mennesker og klubb, fortsetter Sarpsborg-sjefen.

– Hvordan stiller du deg til det å permittere deler av spillergruppa?

– Jeg ser det som en utfordring at man skal begynne å velge ut. Høy lønn, lav lønn... Jeg skjønner at de som ikke er berettiget til dagpenger selvfølgelig må overleve. Men det å differensiere innenfor en samlet gruppe, det ser jeg på som en utfordring. Jeg sier ikke at det er feil for de som gjør det, eller at noe annet er riktig, men jeg ser at det vil skape utfordringer, svarer Engebretsen.

les også Sandefjords kaptein: – Får man seg annen jobb, må man nesten ta den

– Kommer dere til å unngå det?

– Ja, vi vil i hvert fall vurdere sterkt hvordan dette kan gjøres så riktig som mulig for flest mulig, sier Sarpsborgs daglige leder.

Vålerengas klubbdirektør Erik Espeseth opplyser at de fortsatt er i vurderingsfasen angående spillerpermitteringer, men vil foreløpig ikke si hvordan de eventuelt ser for seg å løse det – om det gjelder alle eller noen.

– Vi er i diskusjoner og vil ikke gå på detaljer der. Vi har gode samtaler og gode drøftelser med alle ansatte i Vålerenga, inkludert spillerne, melder Espeseth til VG.

Publisert: 19.03.20 kl. 13:32 Oppdatert: 19.03.20 kl. 15:18

