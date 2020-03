FOTBALLFEST: Vedavåg/Karmøy lagde liv under åpningsseremonien for Norway Cup i 2019. Foto: Fredrik Hagen, NTB SCANPIX

Planlegger å gjennomføre Norway Cup – kan tape 10 millioner på avlysning

Samtidig som alt i Idretts-Norge er satt på vent av coronaviruset, ringer Norway Cup-ansatte ut til klubbene – med beskjed om at turneringen gjennomføres som planlagt.

Det forteller Generelsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, til VG onsdag, 130 dager før startskuddet på turneringen, samme dag som også OL i Tokyo etter planen skal starte.

– Vi forholder oss til råd fra myndighetene, og vet godt at det kanskje må avlyses. Men i en tid med lite glede, ønsker vi å ringe ut til klubbene å fortelle at vi planlegger for cup, og skape en gledesfylt forventning, forklarer Trælvik.

Han påpeker at samtlige lag har fått beskjed om at de kun må betale turneringsavgiften dersom fotballfesten på Ekebergsletta blir gjennomført.

– Mottagelsen hos klubbene har vært positiv, og vi ligger godt an med antall påmeldte lag sammenlignet med i fjor, forteller han optimistisk.

Bækkelaget, som arrangerer Norway Cup, er også sterkt preget av coronaviruset. Medlemmer i idrettslaget er smittet, ansatte er i karantene, hjemmekontor er innført, og det er sendt ut generelt permitteringsvarsel til ansatte, trenere og utøvere i idrettslaget som er lønnet.

Kan tape 10 millioner

En eventuell avlysning kan bli dyrt.

Trælvik anslår at det vil bety et tap på mellom 7,5 og 10 millioner.

– Det er tungt for en idrettsklubb å bære, det betyr at Bækkelaget og Norway Cup vil ha en tynn økonomisk ramme frem til neste arrangement, men det er ikke noe konkursspøkelse.

Norway Cup En internasjonal fotballturnering for barn og ungdom i Oslo. Har blitt arrangert siden 1972. Skal i 2020 i utgangspunktet arrangeres fra 26. juli til 1. august. Bækkelaget Sportsklubb står som arrangør. Samlingspunktet er på Ekebergsletta. Cupen samler rundt 30 000 deltagere. Vis mer

– Vi har vært flinke til å bygge fond og egenkapital som gjør at vi kan håndtere det. Vi er også en stor klubb som omsetter for nesten 100 millioner, forklarer han videre.

Årsaken til at det økonomiske tapet ikke blir større er at Norway Cup, takket være gode avtaler med samarbeidspartnere, slipper å betale for eksterne kjøp, som for eksempel mat og bruk av skoler, om turneringen ikke gjennomføres.

Forberedt på tiltak

Ved en gjennomføring av Norway Cup, samtidig som det er en risiko for spredning, forteller Trælvik at de er godt forberedt.

Cupen ble også gjennomført i 2009 under svineinfluensa-epidemien. Den gangen ble en deltager smittet på cupen.

– Vi fikk ros for gjennomføringen den gangen, og mye er likt nå, det er håndhygiene og avstand som er viktig. I en situasjon med fortsatt virusfare har vi gode prosedyrer og beredskapsplaner, forsikrer Norway Cup-generalen.

PÅ JOBB: Rikke Bjørbæk og Toril Kristoffersen har hatt oppgaven med å ringe samtlige lagledere til Norway Cup-påmeldte lag. Foto: Martin Blekkerud/Norway Cup

