HÅPER: Alt er klart til trening her på Intility stadion fra i morgen. Dag-Eilev Fagermo håper det ordner seg med lettelse på permitteringene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

VIF vil lette på permitteringene

VALLE HOVIN (VG) Vålerenga jobber, når dette leses, med å lette på permitteringene for A-lagsspillerne. Klubben tror på en løsning – og det er allerede satt opp «øvelser» ute på Intility-gresset.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi håper og tror nå at vi skal få endret på permitteringene allerede i kveld, sånn at vi så smått kan få frigjort timer, og dermed komme i gang igjen med en form for organisert trening, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

VIFs spillergruppe er hundre prosent permittert. VG treffer Fagermo, og sportslig administrativt leder Jørgen Ingebrigtsen på trener-kontoret på Intility Arena. Som ventet er det ganske tomt både i gangene – og på banen.

– Håpet er at vi kan begynne å jobbe med laget igjen, i små grupper. Vi har satt opp øvelser på banen, og i gymsalen, som passer for grupper på fem og fem spillere, som da bytter treningssted underveis, forklarer Fagermo – som selvsagt har et håp om en mer normal arbeidsdag igjen om ikke så lenge.

– Men vi må holde oss i gang. Så lenge spillerne er permittert, så kan ikke klubben hverken forlange eller forvente at spillerne trener, men de vet jo selv at de bør holde seg i form. Vi håper at det, i kveld, blir klart, sånn at de kan komme tilbake i noen prosents jobb, som gjør at de i hvert fall kan trene noe, samtidig som vi følger smitte-reglene, sier Fagermo.

Det er lagt opp til, hvis de får lettet noe på permitteringene, at to grupper trener i halvannen time, så trener de to neste gruppene halvannen time etter det – og til slutt de to siste gruppene.

Alt er timet og tilrettelagt. Det eneste som nå mangler er et signal fra styret på at det lettes på permitteringene.

Samtidig hevder spillerorganisasjonen NISO at lag med permitterte spillere ikke kan organisere treningsøkter.

– De som har permittert spillerne, kan fortsatt ikke drive treninger, uttalte NISO-leder Joachim Walltin til VG tidligere i dag.

– For du kan jo ikke pålegge ansatte arbeidsoppgaver samtidig som du har permittert dem – selv om spillerne skulle ønske å trene. Klubbene som ikke har permittert spillere, har nå en fordel. De kan mye tydeligere gi instrukser for øktene, fortsatte han.

Dag-Eilev Fagermo har levd i et kaos helt siden han fikk jobben i vinter, kom sent i gang, så døde faren hans – og det har vært hit og dit i hele 2020.

– Men akkurat da det begynte å se lysere ut, da kom dette ...

– Når skjønte du at sesongen ikke ville komme i gang til avtalt tid?

– Jeg skjønte det ærlig talt ikke før Erna Solberg snakket til nasjonen, svarer Fagermo – om «lukningen» av Norge 12. mars.

Han forteller at han har brukt tiden til å snakke mye med spillerne, på telefonen, og han har sendt dem oppgaver/videosnutter som de kan se på og lære av – frivillig selvsagt.

Fagermo forteller at han og Vålerenga stemte mot Norsk Toppfotballs forslag om å ha et tredje overgangsvindu i mai måned.

– For oss er det provoserende, hvis klubber skal forsterke laget etter at de fleste i klubbene har vært uten inntekt. For lagmoralen er ikke dette bra, mener Fagermo. Han snakker om «konkurransefortrinnet», som han mener det er umulig at alle ser etter, uansett situasjon.

– Vi kan ikke forvente at alle klubber gjør likt, det ligger i naturen til toppidrettsfolk at de prøver å dra fordel av det de kan. NTF har lagt opp til at alle skal forholde seg likt til ting, men det har bare skapt kaos UNDER kaoset igjen. Det vil alltid være noen som vil tøye regler for å skaffe seg fordeler, tror Vålerengas hovedtrener.

HAR ET FORSLAG: Dag-Eilev Fagermo tror det er mulig å starte sesongen uten publikum. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Han sier at Vålerenga ikke vil gjøre noe ulovlig, og at de heller ikke vil hente spillere i mai-vinduet. Men han sier også at VIF må være «framme i skoene».

– Vi må få maks ut av det vi kan, vi kan ikke være de snilleste i klassen heller, komme på hæla her av den grunn, og det snakket jeg med spiller-rådet om senest i dag, sier Fagermo – som mener at klubben hans har gjort det eneste rette: Behandle alle likt i situasjonen som har oppstått.

– Fotballens idé er kollektivet. Og dermed ble det kollektiv permisjon blant Vålerengas spillere, sier Fagermo – som opplyser at ingen har spillerne hans hverken er smittet av viruset – eller har vært i karantene.

Til slutt har Fagermo et forslag til Norsk Toppfotball:

– Jeg mener vi kan starte sesongen uten publikum, hvis det gjør at vi kommer i gang litt før. To runder, sånn at alle klubbene får én hjemmekamp hver, uten publikum, men at kampene går på TV. Det mener jeg er et godt forslag, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo – som har vært inne på kontorene på Valle Hovin to-tre ganger i uken siden den vanskelige situasjonen oppsto.

– Jeg håper vi så smått er i gang igjen med å jobbe med spillerne i morgen, avslutter Fagermo.

Publisert: 31.03.20 kl. 17:50

