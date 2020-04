PÅ OLD TRAFFORD: TV3 og Viasats Daniel Høglund (fra venstre), Roar Stokke, Lars Tjernås og Jan Åge Fjørtoft på plass i England for å gi TV-seerne Manchester United mot Barcelona i april i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Champions League-evenyret snart over for Roar Stokke: — Vemodig

Roar Stokke har vært den norske stemmen til Champions League i 22 år. Neste år er det slutt. Men han åpner for at han kan bli lyden av Premier League.

Viasat-eier Nent Group har ikke klart å forlenge TV-rettighetene til Champions League i fotball i Norge og Sverige fra 2021, meldte Kampanje skjærtorsdag morgen.

Dermed forsvinner Champions League-fotballen fra Viasat-kanalene for første gang på nesten 30 år.

– Beskjeden faller på skjærtorsdag. Det får meg til å tenke at ingenting varer evig. Jeg ville løyet om jeg ikke sa at jeg kjenner på vemod etter å ha reist Europa rundt i 22 år, og har vært så heldig å få være en del av denne flotte turneringen, sier TV3 og Viasats Roar Stokke til VG.

Han forteller at minneboken er stappfull av gode opplevelser.

– Vi får nyte Champions League i fulle dragg én sesong til, og avslutte inneværende når det er forsvarlig, sier Stokke.

I Danmark beholder Nent Group rettigheten.

– Vi har fulgt vårt løfte om å være disiplinerte og ikke legge inn høyere bud enn vi kan regne hjem investeringen, sier Nent-sjef Anders Jensen til Kampanje.

Ukjent hvem som overtar

Det er foreløpig ikke kjent hvem som har sikret seg de norske rettighetene til Champions League fra 2021/22-sesongen.

For to måneder siden vant Nent Group budrunden om Premier League for seks sesonger fra 2022 og overtok dermed TV 2s viktigste sportsrettighet. Det var ikke billig.

– Nent har sikret seg turneringen som er det daglige brødet for fotballinteresserte nordmenn. Og Nent får følge norske klubblag i Europaligaen, turneringen det er naturlig at norske lag å ha som mål å delta i. Totalt sett er Nent kommet svært godt ut av fordelingen av retttighetene, men akkurat i dag er det vemodig, sier Stokke.

– Ser du for deg å kommentere Premier League?

– Jeg har fulgt engelske lag i Champions League siden 1998 og kommentert engelske cuper i mange år og har fulgt engelsk fotball siden 1970-tallet, så overgangen ville vært skånsom, svarer Stokke.

I en pressemelding opplyser Nent Group at de samtidig har sikret seg rettighetene til Europa League tre sesonger fra 2021 til 2024. Den avtalen omfatter også Uefa-nyvinningen Conference League, en tredje europacupturnering som starter opp i 2021.

Europa League er turneringen på nivået rett under Champions League. De siste to sesongene har Nent Group delt en del av Champions League-rettighetene med TV 2.

Store trønder-øyeblikk

Roar Stokke må trekke pusten når han skal nevne høydepukt i Champions League, for det er så mange.

– Som trønder, som bor tre kilometer fra Lerkendal, så var Rosenborg et eventyr mot stjernespekkede Inter (2–2, september 2002 på Lerkendal) og begge kampene mot Valencia i 2007, sier Stokke.

Han trekker også frem Liverpools seier etter straffer i 2005.

– Storheten til Barcelona under Pep Guardiola fra 2008–2011 med Xavi, Iniesta og Messi og fantastiske Real Madrid sammen med Cristiano Ronaldo. Der er for mange store øyeblikk, fotballens utvikling har vært en nydelig reise å få være med på, sier Stokke.

