Kommentar

Flokene står i kø for «tomme tribuner»

Av Leif Welhaven

KINKIG: Champions League-kampen mellom PSG og Borussia Dortmund gikk for tomme tribuner før alt ble stengt ned. Foto: HANDOUT / X80001

I en rekke land og ligaer snakkes det om tomme tribuner som redningen for å få toppfotballen i gang igjen. Men dette konseptet er mer innviklet enn det gjerne gis inntrykk av.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvor viktig er det å få fullført seriespill i for eksempel Premier League og Bundesliga? Hvor høyt prioritert bør det være å få i gang sesongen i land der den ikke har begynt, for å redde arbeidsplasser, næringsgrunnlag og bidrag til bredden?

Synet på fotballens viktighet i pandemiens tid vil avhenge av ståsted og interesser, men et tiltagende interessant spørsmål er om det praktisk kan lykkes å få på plass det mange drømmer om: Er det realistisk, og i tilfelle når og under hvilke forutsetninger, at vi i overskuelig fremtid får tv-bivåne de beste lagene spille mot hverandre foran tomme benkerader.

I utgangspunktet høres tanken logisk ut. Et avgrenset, kontrollert miljø, der fotball kan spilles uten at det går på bekostning av myndighetenes smittevernkrav, som alle er enige om at må ha førsteprioritet.

Her i Norge har det vært snakket om viktigheten av å skille topp og bredde, fordi toppen lettere kan avgrenses. I England har det vært foreslått noe nærmest «leirskolelignende», der man isolerer, hurtigtester og spiller kamper på samlebånd for å bli ferdig slik at tv-pengene er trygge.

les også Klaveness med kraftig advarsel – frykter «uopprettelig skade» for fotballen

Men dette temaet blir fort temmelig mye vanskeligere om man ser for seg hva det vil kreve i praksis. Hvor mange mennesker vil måtte i sving? Hvilken logistikk vil være nødvendig? Kan dette gjennomføres uten at fotball stjeler ressurser fra mer presserende samfunnsområder? Hva skal til for at det er tilstrekkelig betryggende at det ikke tas for stor risiko?

Trolig vil terskelen variere fra land til land, både ut fra den aktuelle smittesituasjonen, videre prognoser og målt i størrelse på flere plan.

I Norge kan for eksempel geografien spille inn på en annen måte enn i mer overkommelige Danmark.

les også Eksperter med dyster melding til norsk fotball: – Lite realistisk før neste vår

Hvordan vil for eksempel en eliteseriehverdag i 2020 kunne være for Bodø/Glimt?

Skal x antall personer forflytte seg såpass jevnlig og såpass langt som normalen tilsier, i en tid der reising ikke akkurat er superpopulært?

Eller skal laget og et helt apparat rundt isoleres fra familier og lokalmiljø over tid, fordi det blir «camp fotball» et helt annet sted i landet?

Hvordan skal man få på plass et tilfredsstillende testregime? Når kommer nok hurtigtester? Hvem betaler? Hvor mange rundt de aktuelle spillerne skal testes, og med hvilken frekvens? Utført av hvem?

Og kan det fungere at taklinger, dueller, holding i feltet, spytting og annet som hører til får grønt lys i fotballsfæren, mens resten av oss holder avstand?

Det er hit fotballen og annen toppidrett må dersom det skal være håp om klarsignal fra ulike myndigheter.

SMITTESKUMMELT? Spillere fra Odd og Rosenborg i seriekampen i august i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Her er det igjen forskjeller på dimensjoner i ulike land, og forsåvidt også greners egenart. Men om vi utvider perspektivet utover fotballen et øyeblikk, er det interessant å lese en kommentar i New York Post. Den tar for seg et hypotetisk scenario der hockeyligaen NHL skulle få gå i gang igjen i løpet av sommeren, på et isolert nøytralt sted, ikke ulikt det ulike fotballmiljøer har ymtet om.

Hvordan vil noe slikt ha sett ut og blitt tatt imot i en videre samfunnsmessig kontekst?

Et sentralt poeng er forutsetningen for at kampene skulle bli spilt. Kommentatoren gjør et poeng ut av hvordan mange involverte – spillere, trenere, ledelse, leger, tannleger, fysioer, utstyrsansvarlige, banemannskap, ismaskinførere og renholdere, sikkerhetsfolk, dommere, linjemenn, funksjonærer, ligaansvarlige, tv-kamerafolk, pr-ansvarlige, radio- og tvfolk, teknisk personale i tv-trailerne, radioteknikere, muligens flere fra mediene og andre – i praksis ville måtte ha levd i en «veritabel boble» for at dette skulle fungere.

les også NISO advarer eliteserieklubbene etter nye treningsråd

Alle disse måtte vært bekreftet covid 19-negative for å få tilgang, i en tid der behovet for testing i den vanlige befolkningen er overveldende.

Realistisk?

Det overordnede spørsmålet som stilles er hvordan en slik prioritering av NHL-hockey ville bli sett på i befolkningen. Vil folk godta at de selv skal leve sosialt isolert, mens idrettsstjerner får en tilrettelegging av såpass omfattende art?

Slett ikke alt er overførbart til andre land og andre idrettsgrener, og en del er sikkert greit løselig. Likevel er det en grunntanke det er viktig å ta med i den ekstremt vanskelige avveiningen fremover. Det gjelder både i Norge og i andre land der det skal avgjøres hva som skal til for at toppidrett rulles i gang igjen.

I beste fall klarer vi å finne en løsning som forener ulike hensyn. I en ideell verden er det ikke altfor lenge til også kontaktsporter kan utføres under rammer helsemyndighetene anser som tilstrekkelig trygge.

Men veien dit fremstår lang for øyeblikket. Og problemstillingen har mange flere kompliserte fasetter enn bare å slippe 22 fotballspillere løs på et stadionanlegg uten publikum.

Fortsettelse følger.

Publisert: 19.04.20 kl. 15:42

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser