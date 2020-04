LAGBILDE: Diriangén fra Nicaragua. Foto: Faksimile fra Diriangen FC på Instagram

Tvinges til å spille videre: – Spillerne er veldig redde

Hviterussland er det eneste landet i Europa der det fortsatt spilles fotball. Dert gjør det også i Burundi. Og i Nicaragua, der dette lagbildet er hentet fra.

Ifølge Guardian er dette de tre neste landene i verden der det fortsatt spilles ligafotball (som VG har omtalt, spilles det treningskamper blant annet i Sverige).

Når Nicaraguas eldste fotballklubb, Diriangén FC, stilte opp til lagbilde nylig, var det med munnbind. Det var en protest mot at det fortsatte spilles seriefotball i det mellomamerikanske landet.

– Spillerne er veldig redde. Men når deres eneste inntekt er fotball, og staten betaler lønnen deres, så kan du forstå hvorfor de holder kjeft, sier journalisten Camilo Velásquez til Guardian.

– Spillerne våre er veldig redde, og vi forstår dem. Vi vil utsette ligaspillet, men klubbene har stemt, og et flertall vil fortsette, sier Diriangéns sportssjef Sergio Salazar.

Diriangén var den eneste klubben som sa nei i avstemningen. Guardian beskriver at landets regime med president Daniel Ortega ved roret, viser styrke ved at fotballen fortsatt ruller. De vil for all del unngå protester mot regimet – som de så for nøyaktig to år siden. Ortega selv har for øvrig ikke vist seg offentlig siden 21. februar.

– Regimet har behov for å vise at alt er normalt, sier journalisten Velásquez.

Hviterussland har spilt to serierunder til nå, og økonomisk blomstrer det, etter som et titall land har kjøpt rettigheter til å vise den eneste ligaen som pågår i Europa.

PRESIDENT: Aleksandr Lukasjenko har uttalt at hviterusserne bør ta seg en vodka mot coronaviruset. Lørdag deltok han i en ishockeyturnering i Minsk. Foto: Andrei Pokumeiko / POOL BelTa

– Det er ingen avgjørelse om å innstille ligaen. Tredje serierunde starter fredag, forteller pressesjefen i det hviterussiske fotballforbundet, Aleksander Alejnik, til Sport Ekspress.

– Det er ingen kritisk situasjon, så ligaen fortsetter. Nå har vi kjørt 500 liter antiseptisk middel og kjørt ut til stadionene, sa fotballpresident Vladimir Bazanov på hviterussisk TV tirsdag, gjengitt av Pressball.

– Det er ingen som presser oss, hverken UEFA eller FIFA. Dette bestemmer vi selv, fastslo den hviterussiske fotballpresidenten.

Under kampene sist helg ble tilskuerne målt om de hadde feber før de slapp inn på arenaene.

Også i Hviterussland er det en president som ikke vil stenge ned idretten. Sist lørdag deltok Aleksandr Lukasjenko selv i en ishockeyturnering i Minsk – for fulle tribuner.

Ifølge VGs statistikk er det så langt én død i Nicaragua og fire døde i Hviterussland som følge av coronaviruset.

Publisert: 02.04.20 kl. 18:40

