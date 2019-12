MISFORNØYD: Ole Gunnar Solskjær likte ikke det han så av laget sitt mot Watford. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Kritisk Solskjær: – Det kunne lett vært min testimonial

WATFORD (VG) (Watford – Manchester United 2–0) Ole Gunnar Solskjær (46) er svært misfornøyd med måten laget hans startet kampen mot Watford på – og sender et stikk i retning motstanderens supportere.

– Den første omgangen kunne lett vært min testimonial, sier Solskjær i presserommet på Vicarage Road etter at en kjempetabbe av David de Gea bidro til tap mot tabelljumbo Watford.

Med «testimonial» sikter Solskjær til jubileumskamper som ofte arrangeres til ære for spillere som forlater en klubb etter lang og tro tjeneste. Solskjær sin fant sted den 2. august 2008 på Old Trafford mot Espanyol – foran nesten 69.000 tilskuere.

Slike kamper er imidlertid ikke kjent for skyhøyt tempo, sportslig kvalitet og spenning.

– Det ville kanskje vært bedre stemning i min testimonial, for å være ærlig, sier Solskjær og fortsetter:

– Det var stillferdig, tregt, ikke noe tempo, ikke noe hastverk. Supporterne deres støttet dem bare da vi ga dem noen dødballer. Og så ga vi bort to mål i andre omgang.

– Vi startet kampen tregt. Den første omgangen var veldig, veldig dårlig fra begge lag, sier nordmannen.

Ikke at det ble noe bedre for laget hans etter pause: Etter de Geas store tabbe laget Aaron Wan-Bissaka et klønete straffespark som Troy Deeney satte i mål. 2–0-tapet betyr at Manchester United feirer jul på åttendeplass – den svakeste posisjonen siden 1989.

– For fire timer snakket vi om at det så mer positivt ut. Vi vet at vi er i gang med en gjenoppbygging. Men nå er jeg veldig skuffet. Vi må ta flere poeng på disse stadionene, sier Solskjær.

– Jeg er sikker på at Watford hadde lav selvtillit, det må du jo når du ligger sist på tabellen. Vi hadde høy selvtillit, for vi har spilt bra i det siste, men det vi viste ikke lyst nok til å vinne kampen.

– Hvorfor startet dere så svakt? Det begynner vel å bli bekymringsfullt?

– Det er ingen unnskyldninger i det hele tatt. Vi forberedte oss godt. Det er ikke noe jeg kan sette fingeren på, sier Solskjær, som riktignok nevner at spillerbussen var involvert i trafikktrøbbel som gjorde at de ankom stadion så sent som en time før kampstart.

– Du kan ikke skylde på det. Vi kom litt sent. Men noen ganger tenker du: Kan den lille tingen påvirke oss? Jeg tror ikke det. En time her burde være nok til å forberede kampen, sier Solskjær.

Neste kamp er hjemme mot tabellnabo Newcastle andre juledag.

