Solskjær får kraftig tyn etter intervju: – Ekstremt forbausende

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) kritiseres etter uttalelser om Manchester City og respekt på Englands mest tradisjonsrike TV-program om fotball.

Hver lørdag kveld sitter flere millioner briter foran TV-skjermen og følger «Match of the Day» på BBC. Programmet presenteres av Gary Lineker og består av høydepunkter fra Premier League-rundens kamper, intervjuer med managere og spillere samt ekspertanalyser.

Etter 4–0-seieren over Norwich lørdag ettermiddag ble Solskjær intervjuet av statskanalen. En uttalelse om Manchester City, som slo dem 3–1 i den første av to ligacup-semifinaler tirsdag kveld, fikk flere av seerne til å reagere.

– Når du spiller mot Manchester City i ligacupen, og de stiller med sitt sterkeste lag, så vet du at du er på vei mot noe. For det betyr at de respekterer oss, sa Solskjær.

Resonnementet hans satte umiddelbart fyr på sosiale medier, der klippet av intervjuet er sett av flere millioner.

«Noe av det verste jeg har sett», skriver kontoen «Devils of United» til over 100.000 følgere, mens «Footy Accumulators» (over 600.000 følgere) kun tyr til emoji-bruk:

En av dem som reagerer, er den respekterte The Athletic-journalisten Daniel Taylor, som har blitt kåret til Storbritannias beste fotballjournalist fire ganger de siste fem årene.

– Det er overraskende svake uttalelser, ikke minst fordi man skulle tro Solskjær forstår Manchester United og alt det klubben står for, sier Manchester-baserte Taylor til VG.

For det første reagerer han på at Solskjær mener City stilte med sitt sterkeste lag når hverken førstekeeper Ederson eller stjernespiss Sergio Agüero spilte fra start.

– Hvorfor sier han det i det hele tatt?

– Og uansett, selv om City hadde spilt med toppet lag, hvordan er det et tegn på at United er «på vei mot noe»? Det var en semifinale i en turnering, et Manchester-derby, Citys laguttak var ikke et tegn på «respekt», de stilte med et lignende lag i semifinalen mot Burton Albion forrige sesong, sier Taylor.

– Det er ikke den største saken i verden, og det kan ikke være lett å måtte være forsiktig med hver eneste setning, men å si dette på Match of the Day var ekstremt forbausende likevel, sier den tidligere sjefskribenten i The Guardian og fullfører:

– Særlig ettersom City kunne scoret seks mål mot dem, selv uten en spiss på banen, en reservekeeper i mål og Nicolás Otamendi i forsvar. Dette er Manchester United. De er nødt til å være bedre enn som så.

Solskjærs menn er foreløpig ikke utslått av ligacupen til tross for det som har blitt beskrevet som en ydmykelse på Old Trafford tirsdag kveld. Den 29. januar møtes Manchester-rivalene nemlig til returoppgjør på Etihad Stadium, der en tomålsseier for United vil føre til avgjørelse på straffer.

