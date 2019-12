NY STRIPEDRAKT: Runar Espejord kunne fredag posere med sitt nye arbeidstøy, der Tromsøs rødhvite skiftes med Heerenveens blå og hvite. Foto: Heerenveen

Espejord Heerenveen-klar – betaler Tromsø fem millioner kroner

Runar Espejord (23) er klar for nederlandske Heerenveen. Tromsø får rundt fem millioner i overgangssum for spissen.

Oppdatert nå nettopp

Klubben bekrefter overgangen fredag formiddag, og VG får opplyst at Tromsø får ganske nøyaktig fem millioner nå, en sum som kan stige med ytterligere én million dersom Espejord innfrir i den blåhvite trøyen. Samtidig har den Obosliga-klare klubben sikret seg en ti prosent ved eventuelt videresalg, dersom den fremtidige salgssummen overstiger det Heerenveen har betalt Tromsø.

Men først blir han skøytebyens eiendom de neste to og et halvt årene – med en opsjon på et tredje år.

En rekke klubber har vist interesse for Espejord, og etter at Tromsø rykket ned fra Eliteserien etter bare 1–1 hjemme mot Stabæk i en action- og snøfylt siste serierunde, var det bare et tidsspørsmål før spisskjempen og sønnen til tidligere Tromsø-spiller Lars Espejord ville forlate Alfheim.

Publisert: 20.12.19 kl. 10:45 Oppdatert: 20.12.19 kl. 11:00

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler