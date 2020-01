Haaland mener Ronaldo er et prakteksempel

OSLO/MARBELLA (VG) Erling Braut Haaland (19) hyller Zlatan Ibrahimovic, kan tenke seg å være en blanding av sine forgjengere Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang – og mener han må være like ivrig til å trene som Cristiano Ronaldo.

Det kommer frem i et stort intervju med den nye Borussia Dortmund-stjernen i et intervju med den tyske avisen Bild.

Der blir det norske stjerneskuddet spurt om han trener ekstra for å få en kropp som Ronaldo. Haaland svarer:

– Det er riktig at jeg trener også utenfor feltet. Hvis du vil bli bedre og bedre, er det ikke nok å gjøre bare det du må gjøre. Spillere som Ronaldo er det beste eksempelet på det.

NY SJEF: Erling Braut Haaland med Dortmunds sveitiske trener Lucien Favre. Foto: Friso Gentsch / dpa

Bild er opptatt av at Zlatan Ibrahimovic er Haalands forbilde og spør hva det skyldes. 19-åringen svarer først bare at «fordi jeg liker måten han spiller fotball på», så legger han til:

– Først og fremst hvordan han scorer. Hvor ivrig han er. Han har hatt en enestående karriere.

Erling Braut Haaland får stor oppmerksomhet i tyske medier i forbindelse med BVBs treningsleir før vårsesongen starter. Som Tysklands største avis har Bild altså fått et eksklusivt intervju. Der blir nordmannen blant annet konfrontert med at Borussia Dortmund har hatt målkonger som Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang – og at det nå er tid for «Haaland-æraen». Spørsmålet er hvem av de to han liker best:

– En blanding av begge to ville ha vært supert. Jeg liker begge veldig bra.

Et tema i «Haaland-journalistikken» de siste dagene har vært om Borussia Dortmund bare skal være en mellomstasjon for nordmannen på vei til klubber som Real Madrid, Barcelona eller Liverpool.

– Jeg sier ingenting om kontraktsdetaljer. Jeg har nettopp signert med BVB og har tenkt nøye over dette. Jeg har allerede sagt at jeg vil oppnå mye med Borussia. Derfor er mitt fokus bare her og ingen andre steder, er Haalands svar til Bild.

Han legger i intervjuet ikke skjul på at han ønsker å vinne noe med Borussia Dortmund.

– Det er derfor man spiller fotball. Alle fotballspillere drømmer om det. Å holde trofeer i hånden. Også jeg.

Det er store forventninger til Erling Braut Haaland i Dortmund. Han lar seg ikke affisere av det:

– Når man kommer til en klubb som Borussia, er det helt normalt at forventningene er store.

