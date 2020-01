GAMLE KJENTE: Bernt Hulsker (til høyre) gratulerer Lars Bohinen som vinner av årets trener i Obosligaen under «Fotballfesten» i desember. Bak tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal. Foto: Fredrik Hagen

Tror ikke Vålerenga greier å lokke Bohinen vekk fra AaFK: – Blir en formidabel jobb

I Ålesund vil ingen kommentere Lars Bohinens tidligere uttalte ønske om å trene Vålerenga. Eurosport-ekspert Bernt Hulsker tviler på at Oslo-klubben uansett får napp hos Bohinen.

Nå nettopp

– Han har sagt at han vil til Vålerenga, men nå har han bygd opp et lag han er godt fornøyd med og har et meget godt fundament før de skal opp i Eliteserien. Å forlate Aalesund nå for å bygge helt på nytt igjen i Vålerenga – det blir en formidabel jobb, sier Hulsker til VG.

Han spilte selv under sportssjefen Lars Bohinen i Vålerenga. Nå er treneren Bohinen lansert av flere som erstatter for USA-klare Ronny Deila på Intility.

Hulsker spør seg både om spillermateriellet passer Bohinens definerte spillestil og hvordan VIF-økonomien vil se ut kommende sesong.

Klubben manifesterte en tydeligere satsing på egne produkter, «Oslo-identitet» og sunn økonomisk drift da Deila forlenget kontrakten i desember.

– Jeg tror det blir tøft å få Bohinen ned. Han har bygd opp Sandefjord og Aalesund, og det kan godt hende at han er den typen trener, som vil bygge, men jeg tror han er veldig interessert i å gjøre det best mulig for Aalesund i Eliteserien i 2020. Det er lettere med et mannskap han kjenner, argumenterer Hulsker overfor VG.

I et VG-intervju i oktober i fjor innrømmet Bohinen at det var to klubber han ikke ville si nei til på det rette tidspunktet: Nottingham Forest, hans første proffklubb i England – og Vålerenga.

– Jeg har et brennende ønske om å trene Vålerenga, på et eller annet tidspunkt. Det handler mest av alt om timing - for begge parter, uttalte Bohinen om klubben der han spilte i to perioder i karrieren, og også var sportssjef.

Akkurat nå er tilstanden slik at Vålerenga søker ny trener, men Bohinen er på toårskontrakt med Aalesund, signert i august i fjor.

I det samme VG-intervjuet avviste han slett ikke å bli enda lengre på Color Line Stadion:

– Klubbens mål neste sesong er at vi holder oss. Så er planen at vi skal være topp seks innen de fire neste årene. Jeg har kontrakt ut 2021, og går klubben i riktig retning så er det ikke umulig at det blir flere sesonger her, sa Bohinen.

– Ingen kommentar

Det siste er nok det Aalesund-ledelsen helst ønsker å høre. Styreleder Jan Petter Hagen svarer VG slik på koblingen Bohinen/Vålerenga og om Oslo-klubben har spurt om tillatelse til å snakke med Bohinen:

– Vi kommenterer absolutt ingenting. Det er svaret du får på det.

– Er du sikker på at Lars Bohinen trener Aalesund i 2020?

– Vi har avtale med Lars og Andrea (Loberto) som strekker seg ut 2021.

– Hva sier du til at Bohinen sa i et intervju at Vålerenga var en klubb han kunne tenke seg å trene?

– Som sagt, vi kommenterer ikke det, fortsetter Hagen – som senere avviste overfor Sunnmørsposten at Vålerenga har tatt kontakt.

– Vi registrerer en del spekulasjoner rundt det. Det eneste jeg har å si, er at vi har fullt fokus på forberedelsene til ny sesong, sier AaFKs sportssjef Bjørn Erik Melland.

– Sikret Bohinen seg en klausul i kontrakten han signerte i fjor – at han kan gå hvis for eksempel Nottingham Forest eller Vålerenga kommer på banen?

– Jeg har ingen kommentarer til kontraktsinnhold. Vi har fullt fokus på at treningene med laget starter nå, og alt annet er helt uinteressant. Lars er trener her, og vi er godt fornøyde med Lars, sier Melland.

Rekdal ikke aktuell for comeback

Tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal – forrige som tok Oslo-klubben til seriemesterskap (2005) – gjør det klokkeklart at han ikke er aktuell for å gå på en tredje periode i klubben.

– Ellers har jeg ikke en anelse om hva de gjør, men det blir spennende å se. Lars har gjort det bra i Aalesund, har litt Vålerenga i seg, så hvorfor ikke. Men det er fryktelig vanskelig å peke ut en som de bør gå etter, mener Vålerenga-treneren fra 2001–2006 og 2013–2016.

– Blir det vanskelig å få tak i et stort navn som går med på strategien om Oslo-identitet og satsing på egne spillere?

– Det bør ikke være det. Ajax spiller jo Champions League-semi med 18-19-20-åringer. Samtidig er det nok vanskeligere å få en erfaren topptrener til å ta et prosjekt der du skal tydelig satse på egne unggutter som skal opp og frem. Det er kanskje lettere med en som er tidlig i trenerkarrieren, svarer Rekdal.

Publisert: 07.01.20 kl. 16:59

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler