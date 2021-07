FULLSTENDIG KAOS: Det kokte utenfor Wembley i forkant av EM-finalen. En rekke engelske supportere trengte seg inn gjennom stadionportene og okkuperte setene til betalende fans på stadion. Foto: LEE SMITH / X03806

Frykter EM-kaoset kan koste England VM 2030: − Katastrofe

England og Irland er blant kandidatene som ønsker seg fotball-VM i 2030. Flere eksperter frykter at kaoset under EM-finalen kan slå negativt ut for landets søknad.

Av Magnus Gamlem

– Scenene som oppsto, og hetsen mot italienerne og deres nasjonalsang er skammelig og en katastrofe for Det engelske fotballforbundets VM-søknad for 2030. England kan ha røket ut av to turneringer på én kveld, skriver fotballskribent i The Times, Henry Winter.

Ifølge The Telegraph frykter fotballforbundet at finalebråket kan være ødeleggende for landets VM-søknad. Store menneskemasser brøt seg inn på Wembley og flere supportere endte i håndgemeng innenfor stadionportene. Etter kampen ble flere engelske spillere rasistisk hetset på sosiale medier.

– Jeg tror ikke UEFA vil ha England som deres VM-kandidat etter den fullstendige sikkerhetsskandalen under finalen. Det er bare flaks at det ikke endte i tragedie. Jeg har aldri opplevd dårligere kontroll av publikumsmassene, mener Rob Draper i The Mail on Sunday.

Britiske myndigheter griller for øyeblikket de ansvarlige for sikkerheten under EM-finalen. Det engelske fotballforbundet kan vente seg en heftig bot og muligens et publikumsforbud fra UEFA, skriver The Telegraph videre.

Karen Espelund (60) har hatt flere høytstående stillinger i UEFA. Hun har tidligere også jobbet med Norges EM-søknad for 2016, den gangen som generalsekretær i Norges Fotballforbund. Hun tror ikke engelskmennene trenger å frykte altfor store konsekvenser for egen VM-søknad.

– Det er ikke nødvendigvis så dramatisk for søknaden, men det er en vekker om at ting må håndteres bedre sikkerhetsmessig og at man må jobbe med det antirasistiske arbeidet. Fotballen blir ansvarliggjort, men det må jobbes med holdninger i samfunnet generelt, sier hun til VG.

– Er sikkerhetsgarantier viktig i en søknadsprosess?

– Absolutt, sikkerhet er en viktig faktor. Det er et samarbeid med politiet og den typen myndigheter, og det svarer for landet som sådan, sier Espelund.

Englands statsminister Boris Johnson uttalte mandag at han ikke tror at hendelsene på Wembley har skadet landets VM-søknad.

– Det er en lang og vanskelig prosess, men jeg tror åpenbart at Storbritannia har en veldig god mulighet sammen med Irland, sier Johnson.

Dette er ikke den første gangen England har havnet i trøbbel under sommerens mesterskap. Etter semifinalen mot Danmark på Wembley fikk forbundet en bot på 300 000 kroner. Årsaken var laserpennen som ble rettet mot Kasper Schmeichel, buingen under Danmarks nasjonalsang og fyrverkeri på innsiden av stadion.

Det er forventet at VM-arrangøren for 2030 vil bli valgt under FIFA-kongressen i 2024. I Afrika har Marokko uttrykt ønske om å arrangere. Argentina, Uruguay, Paraguay og Chile har planer om å slå seg sammen i Sør-Amerika. I Europa har også Portugal/Spania og Romania/Hellas/Bulgaria/Serbia lagt planer om å søke på mesterskapet.