UTRØSTELIG: Bukayo Saka får noen trøstende ord fra Gareth Southgate etter straffebommen. Foto: ANDY RAIN / X01348

Southgate får hard kritikk etter straffevalg: − Det er galskap

OSLO/LONDON (VG) (Italia - England 1–1, 3–2 på straffer) England-manager Gareth Southgate byttet inn to spillere like før straffesparkkonkurransen. Begge bommet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Marcus Rashford og Jadon Sancho erstattet Jordan Henderson og Kyle Walker med ett mål for øyet: Øke sannsynligheten for at England skulle vinne i straffesparkkonkurransen.

– Southgate, som selv misset på straffespark og måtte leve med det hele livet! Så bommer begge han setter inn i det 119. minutt, sier Joacim Jonsson i VGTVs studio.

– Det er selvfølgelig veldig overraskende at du bytter inn to unge spillere til å ta straffe her, sier straffeeksperten Kjetil Rekdal.

– Alt annet enn coaching i verdensklasse dette her, Southgate, skriver TV 2-kommentator Jesper Mathisen på Twitter.

– Begge bomma ja. God jul, skriver kommentator Morten Langli.

DOBBELTBYTTE: Jadon Sancho og Marcus Rashford ble byttet inn kun for å ta straffer. Begge bommet. Foto: Andy Rain / POOL / EPA POOL

Til slutt var det 19 år gamle Bukayo Saka som ble stående igjen som den siste syndebukken. Forsøket hans ble reddet av Gianluigi Donnarumma og da kunne Italia juble for EM-gull.

– Han er 19 år og skal opp og ta en forferdelig straffe. Hvor er de andre spillerne, spør Bernt Hulsker i VGTVs studio.

- Jeg føler med Rashford, Sancho og Saka. Det er mye å håndtere for disse unge guttene i fremtiden. Det er grusomt, bare grusomt, sier England-legenden Alan Shearer hos BBC.

– Så modig gutt, skriver Liverpool- og England-legenden Steven Gerrard på Instagram:

Også Norges tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen, som nå er ekspertkommentator for NRK, stusser over valget.

– Det høres jo litt merkelig ut. Nå kjenner ikke jeg psyken til disse spillerne, men det er tøft for en 19-åring, kommenterte han.

KNUST: Bukayo Saka trøstes av Kalvin Phillips og Luke Shaw etter å ha bommet på den siste og avgjørende straffen. Foto: PAUL ELLIS / POOL

– Man får veldig vondt av de engelske spillerne og fansen, og ikke minst unggutten som bommer til slutt, sier John Carew i NRKs studio.

– For meg er det veldig overraskende at han, en 19-åring, tar den siste straffen, sier Carl Erik Torp i samme studio.

– Så sender de en 19-åring til å ta den siste straffen? Gratulerer med dagen, skriver landslagskeeper Guro Pettersen med en ironisk tone.

– Det er lett å være etterpåklok, men Saka... 19 år og sendt frem for å ta siste straffe i en finale hjemme er jo galskap, mener Lars Tjærnås.

«It’s coming Rome», skrek Italia-stopper Leonardo Bonucci i kamera etter at triumfen var sikret på fremmed gress. Det var hans scoring som sikret 1–1 og dermed ekstraomganger og straffer.

For England ble det et nytt straffemareritt – 25 år etter at Gareth Southgate ble syndebukken under EM på hjemmebane i 1996.

– Nok engang passer ikke England og straffesparkkonkurranse sammen, sier tidligere Premier League-spiss Chris Sutton til BBC.

Samtidig mener Kjetil Rekdal at det er lett å leke «monday morning quarterback».

– Jeg er sikker på at England har trent massevis på straffer. Det er lett å være etterpåklok. Det er ikke tilfeldig at han sendte frem disse tre, det er en grunn til det, sier Rekdal i VGTVs studio.

Etter kampslutt samlet Southgate spillerne sine i ring og holdt en lang tale for dem, avsluttet med applaus, mens Italia – inkludert akillesskadde Leonardo Spinazzola – poserte på jubelbilder til lyden av 1990-slageren «Un’estate italiana»