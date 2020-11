SATT UT AV SPILL: Trener Lars Lagerbäck og fotballandslaget fotografert under en treningsøkt på Ullevaal Stadion før karantene-problemene satte troppet ut av spill. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF vil spille Romania-kampen – kan avgjøres ved loddtrekning

Norges Fotballforbund ber om at den corona-avlyste Nations League-kampen mot Romania blir omberammet, eventuelt avgjort ved loddtrekning.

Landslagsspillerne var på Gardermoen og skulle fly til Bucuresti på lørdag da Helsedirektoratet slo kontrabeskjed og ikke ville la spillerne å reise til Romania. I stedet bar det i karantene etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for corona.

UEFA valgte da å avlyse kampen.

I et brev til UEFA som sendes i kveld ber NFF om at kampen blir spilt.

– Vi argumenterer med at kampen må omberammes. Hvis ikke bør den avgjøres ved en loddtrekning hvor resultatet settes til 1–0, 0–0 eller 0–1, sier direktør for konkurranse i fotballforbundet, Nils Fisketjønn, til VG.

Av «coronareglene» til UEFA, som ble sendt ut 31. august, går det frem at dersom ingen av de nasjonale forbundene har ansvar for at kampen ikke blir spilt, kan den bli omberammet eventuelt avgjort ved loddtrekning.

– Om ingen kan lastes for avlysningen så er det et alternativ å omberamme eller gjennomføre en loddtrekning. Vi prosederer på det. Vi er uskyldig i denne situasjonen og ble pålagt en karantene. Da ble tiden til å stille et reservelag for knapp, sier Nils Fisketjønn.

– En avgjørelse bør vel helst foreligge før Norge møter Østerrike på onsdag?

– Vi satser på at UEFA klarer å avgjøre dette i løpet av morgendagen. Denne avgjørelsen er overført til UEFAs ankeutvalg. De tar avgjørelsen direkte.

Ifølge Fisketjønn har UEFA vært kjent med at en positiv test i Norge ville medføre smittekarantene.

– Den norske definisjonen av nærkontakter har vært diskutert med UEFA, landslag og klubbmiljø. Den risikoen har vi vært klar over, og så er det slik at vi har forholdt oss til kommunelegene under klubb- og landskamper og gjennomført flere møter.

I UEFA-reglene heter det også at Det europeiske fotballforbundets administrasjon kan omberamme en kamp til et senere tidspunkt og at man også kan legge den til et nøytralt land blant medlemsnasjonene.

Publisert: 17.11.20 kl. 16:02