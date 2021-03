STILLER SPØRSMÅL: Simon Mesfin (til høyre) under Lillestrøm-trening i LSK-hallen i november i fjor. Bak klubbikonet Frode Kippe som da akkurat hadde bestemt seg for å gjøre comeback. Foto: Øyvind Herrebrøden

Lillestrøms sportssjef etter treningsnekt: − Kan kaste fair play-ånden i dass og skylle ned

Lillestrøm er en av fem klubber i Eliteserien som er ilagt treningsforbud etter innstramminger i Viken. Nå reagerer klubbens sportssjef Simon Mesfin kraftig på at Bodø/Glimt befinner seg på treningsleir i Spania.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mesfin opplever informasjonen rundt den plutselige treningsstoppen for Viken-klubbene som svært mangelfull og spør seg om Spania-oppholdet til den regjerende mesteren.

Sammen med Molde – som var nødt til å reise utenlands for å kunne delta i Europa League-sluttspillet – er Glimt eneste klubb i toppfotballen på herresiden som har lagt sesongoppkjøringen utenfor Norge. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land frem til 15. april, og det er opp til hver enkelt å gradere betydningen av egen reise.

– Vi trener ikke organisert i dag og avventer ytterligere beskjed. Vi lever etter en smittevernsprotokoll som er noe helt annet enn alle andre bransjer gjør. I praksis har utøvere, trenere og ledere levd i karantene siden i fjor. Vi har stor forståelse for dugnaden, men dette setter det Bodø/Glimt har gjort i et enda verre lys, mener Simon Mesfin, sikter til Glimts Spania-tur og påpeker følgende:

– Klubbene i Viken som nå gjør det rette ved å følge den nasjonale dugnaden, oppholder seg området man tilhører og følger retningslinjene, blir straffet ved at man ikke får utøvd yrket sitt. Mens de som reiser ut, mot myndighetenes råd, får gjort jobben sin og får konkurrere. Det føles urimelig, fortsetter Lillestrøms sportssjef.

Glimt-leder Frode Thomassen kaller kritikken fra Mesfin «smått utrolig». Se utfyllende svar lenger ned i saken.

– Vil Lillestrøm vurdere å gjøre det samme som Bodø/Glimt nå?

– Det er ikke tema foreløpig. Vi må tilstrebe å få mer informasjon først. Det er også masse konsekvenser å reise ut, masse økonomi, du må chartre fly. Og vi har ikke lyst til det, for vi vil følge den nasjonale dugnaden, noe vi har gjort siden dag én. Vi har stor respekt for alle yrkesgrupper som får arbeidsnekt. Men dette setter det at Bodø/Glimt kan reise til Spania, trene og spille kamper, i et underlig lys. Det er strengt tatt ikke nødvendig, og man lurer på om man blir premiert ved å kunne gjøre jobben sin – ved å gjøre det myndighetene fraråder, mener Simon Mesfin.

Heller ikke Sarpsborg og Mjøndalen – også rammet av Viken-tiltakene – vurderer utenlandstur. Mjøndalen-spiller Sondre Solholm Johansen, som ligger på sofaen i påvente av treningsinstrukser da VG ringer, sier at han ikke orker «å hate for mye på Bodø/Glimt».

– Hele greia i Norge om at ingen skal forskjellsbehandles, det er bare piss. Du må få lov å dyrke det produktet norsk fotball er, og da må de forskjellsbehandles. Når de var så mye bedre enn oss i fjor, så skal de få litt ekstra godbiter, sier forsvarsspilleren – som faktisk er aktuell for en overgang til nettopp Lillestrøm.

Mens Bodø/Glimt kan trippe på grønt gress i Spania, forventer Solholm Johansen at han må ta med seg løpeskoene på tur tirsdag ettermiddag.

– Hadde du vært komfortabel med å dra på treningsleir nå?

– Om det hadde vært en felles enighet om det, så hadde jeg ikke takket nei, men det pisser litt på resten av samfunnet. På den andre siden må samfunnet akseptere at toppidrettsutøvere har helt andre rammer, for eksempel leger som følger oss omtrent 24 timer i døgnet, sier han.

Bodø/Glimt redegjorde i forkant av treningsleiren hvordan de ville ivareta smittevern og at de konfererte med blant annet lokale helsemyndigheter, Norges Fotballforbund og interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball. Men for Mesfin er det moralen det går på.

– Etter min mening kan vi kaste fair play-ånden i dass og skylle ned. Det er «me, myself and I» som gjelder. Sånn er ikke alle, men det hjelper ikke, når noen er det, sier Simon Mesfin.

Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen er forelagt utsagnene fra Lillestrøms sportssjef og skriver følgende i en epost til VG:

– Det er selvfølgelig svært kjedelig og trist at myndighetene nå har sett seg nødt til å innføre svært strenge tiltak i Viken, og for klubbene i området er dette selvfølgelig svært beklagelig. Vi i Bodø/Glimt har selvfølgelig stor forståelse for at det er både en frustrerende og vanskelig situasjon, sier Glimt-sjefen.

Derimot skjønner han ikke utspillet fra Åråsen:

– Det oppleves som smått utrolig at Simon Mesfin i Lillestrøm faktisk bruker anledningen til å kritisere Bodø/Glimt. Det er ingenting ved vårt treningsopphold i Marbella som strider imot nasjonale og lokale myndigheters regler og retningslinjer, og etter mitt skjønn er det direkte utidig av Simon å plassere seg selv i rollen som moralens vokter i norsk fotball.

– Får dere dårlig samvittighet for klubbene i Viken som nå får ilagt treningsforbud, mens dere trener i Spania?

– Det har vært et svært krevende år for alle. Pandemien har gitt hele samfunnet helt andre rammebetingelser enn tidligere, og dette har slått ut på forskjellige måter i ulike deler av landet på forskjellige tidspunkt. Vi har eksempelvis ved to anledninger i vinter vært nødt til å gå i karantene med hele spillergruppa. Jeg vet ikke om Simon da hadde dårlig samvittighet for at Lillestrøm kunne trene på disse tidspunktene, mens vi måtte holde oss unna treningsfeltet. Vi både håper og ønsker at alle klubbene skal kunne ha optimale treningsforhold, men det er faktisk ikke mulig i den nåværende situasjonen, svarer Thomassen.

– Lillestrøm mener det handler om moral og fair play. Hvordan vurderer du Glimt her?

– Igjen må det være lov å presisere at det ikke finnes noen myndighetspersoner som har sagt eller tilkjennegitt at vårt treningsopphold i Marbella strider mot nasjonale eller lokale smittevernregler eller anbefalinger. Jeg tror både klubber og enkeltpersoner bør være svært forsiktig med å mene noe om andre klubbers moral og forhold til fair play. Jeg tror ikke Simon tenkte et sekund på å stoppe treningene i Lillestrøm da vi var i karantene tidligere i vinter. Vi var i hvert fall ikke i nærheten av å ringe VG og antyde at han og klubben hans hadde dårlig moral, eller at LSK ikke forholdt seg til fair play.

– I LSK stiller spørsmålet om at man blir premiert ved å få lov til å gjøre jobben sin ved å gjøre nettopp det myndighetene fraråder. Ser Glimt det på samme måte?

– Spørsmålet som stilles bygger på en helt feilaktig forutsetning, så det er faktisk ikke mulig å svare på. Vi har, som mange andre norske toppidrettsutøvere, valgt å trene under andre og mer trygge smittevernsforhold enn hva som er mulig å få til i Bodø. Det å tilrettelegge for en best mulig treningshverdag, når idretten er jobben din, er etter vårt syn både riktig og nødvendig. Å søke og optimalisere treningsforholdene er en helt naturlig del av klubbdriften og kan vanskelig sies å være en premie, fastholder Frode Thomassen i Bodø/Glimt.