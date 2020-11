IRRITERT: Lars Lagerbäck er svært oppgitt over at detaljer fra interne møter fra forrige landslagssamling har lekket ut. Foto: Lise Åserud / NTB

Lagerbäck langer ut mot lekkasjer: − Amatører

ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck (72) svarte for første gang på spørsmål om bråket med Alexander Sørloth (24).

Nå nettopp

Svensken ønsket ikke å svare på spørsmål om selve konflikten med Sørloth, men fokuserte på sin irritasjon over at detaljer fra møtene under forrige landslagssamling kom ut i VG.

– Landslaget for meg er for profesjonelle spillere, amatører vil jeg kalle dem som lekker saker som ikke er bra for laget. Når et slikt miljø skapes, så forstyrrer det elitekulturen man ønsker å skape. Det er definitivt ikke bra, sier Lagerbäck på mandagens pressekonferanse på Ullevaal Stadion.

Saken oppdateres!

Publisert: 02.11.20 kl. 11:27