KAN VÆRE TIL HJELP: Dommer Tom Harald Hagen (til venstre) har valgt å dele offentlig at han er homofil. Christian Gauseth (i midten) hjelpes på bena av lagkamerat Sondre Solholm Johansen under en kamp mot Mjøndalens favorittmotstander Brann i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB

Eliteseriespillerne innrømmer: Vanskelig å stå frem som homofil

Nesten halvparten av landets eliteseriespillere ser krevende på å måtte stå frem som homofil i eget yrke.

Nå nettopp

Det kommer frem av en undersøkelse i regi av Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO) og VG, utført i tidsrommet februar/mars i år. Der var det tre spørsmål knyttet til homofili og norsk toppfotball, og ett av dem lød «Er det etter ditt syn vanskelig å stå frem som homofil i fotballmiljøet?».

48,6 prosent har svart ja.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Samtidig oppgir samtlige av de spurte at de enten ville sett på det som positivt eller vært likegyldige til å få en homofil spiller på laget. 109 spillere har svart på undersøkelsen. Ifølge spillerregistreringsdatabasen FIKS er det 385 spillere tilknyttet norske eliteserieklubber, så tett på en tredjedel av de aktive i landets toppdivisjon har svart.

Og flertallet av disse oppgir en slags «mismatch» mellom svarene: De ville tatt det positivt å ha en homofil spiller på laget, samtidig som de ser belastningen av å fortelle om legningen utad.

Det var altså det toppdommer Tom Harald Hagen gjorde denne uken. Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth (36) lanserer følgende forklaring på hvorfor det blir sett på som krevende for spillerne:

– Det går ikke på hvordan det oppfattes internt. Ingen opplever det som et problem, sier Gauseth.

Men Mjøndalen-kapteinen tror det å plassere seg frivillig i et utstillingsvindu, på toppen av all annen profilering man opplever som fotballspiller, er grunnen til at kollegene betegner i undersøkelsen at det oppleves vanskelig.

– Eksternt vil man gjøre seg til en målskive for idioter som vil ha ut av seg hvor syndig det er å være homofil. Som fotballspiller får du allerede mye kritikk. Treneren ser på deg hver dag, alt du gjør analyseres, du får børskarakterer, det skrives om deg, du blir gransket.

– Du får masse oppmerksomhet, både positiv og negativ, men trår man feil, er «mobben» der med en gang. Å være homofil er ikke å trå feil, men da vil nok av idioter henvende seg, sier Gauseth.

les også Tom Harald Hagen om hyllesten: – Sjokkerer at det er en så stor nyhet

Tidligere U-landslagsspiller Thomas Berling har delt sin historie, blant annet med VG i 2015. 15 år tidligere gikk han fra Nardo til Lyn på et tidspunkt Oslo-laget spilte i Obosligaen og kunngjorde legningen innad i klubben.

Berling sluttet en uke senere. Fortsatt er han den eneste toppfotballspilleren i Norge som har stått frem, men det ble kjent for offentligheten først et halvår etter at han sluttet. Da var han altså ikke lenger toppfotballspiller.

Til VGs undersøkelse og tall sier Thomas Berling følgende i dag:

– Jeg tror årsaken at de tror det vil være vanskelig, er hvordan de vil oppleve media og forventninger fra spillere, lag og trenere, og hvordan de tror folk vil reagere. Jeg tror ikke det er noe problem. Men personen vil få et veldig medietrøkk, selv om det er positivt, melder Berling, som hyller dommer Tom Harald Hagens åpenhet og Flamur Kastratis grep om å bli ambassadør.

– Det synes jeg var perfekt timing. Han har vært åpen for sine nærmeste, men at han tar det offentlig, er veldig positivt. For fotballen og for unge, som ser reaksjonene i ettertid, tror Thomas Berling.

les også Homohets-utestengte Kastrati blir ambassadør for skeive muslimer

Joachim Walltin, mangeårig NISO-leder, men fra i sommer generalsekretær i FIFPro, den internasjonale fotballspillerorganisasjonen, tror dette er grunnen til at det er vanskelig å stå frem i fotballen:

– Forklaringen er nok mekanismene. Trykket, oppmerksomheten, og det bekrefter jo reaksjonen til Tom Harald Hagen. Han sa det var voldsomt, men positivt. Vi hadde en ung, mannlig håndballspiller som sto frem for mange år siden, og han var ikke forberedt på trykket, sier Walltin.

Hverken som toppspiller for Vålerenga, Brann og Tromsø eller som forbundsleder i ti år fikk Walltin kjennskap til homofile i fotballyrket.

– Ingen har sagt noe til meg om det, og jeg har aldri hørt via andre. Slik jeg kjenner miljøet, tror jeg ikke at noen ville vært det uten å ville stå frem innad. Da er det nok heller slik at de har falt ut underveis. Jeg tror ikke det sitter mange toppspillere «i skapet». Herreidrettene har nok heller mistet mange spillere, dessverre, tror Walltin.

les også Toppdommer Hagen mottar massiv støtte

Erlend Hanstveit (39), Walltins etterfølger som NISO-leder, levde et langt liv i toppfotballen inntil han la opp i 2015. Han tror fotballen har beveget seg inn på riktig spor, selv om det er langt igjen.

– Det er ikke til å stikke under stol at det har vært utfordringer med tematikken. Det at «homo» har vært skjellsord, hvis du går tilbake i tid. At noen har droppet ut fordi de ikke har følt seg velkommen i fotball, er i så fall bare trist. Nettopp derfor må vi heie veldig på dem som går foran. Slik som Tom Harald Hagen, sier Hanstveit.

Branns seriemesterback fra 2007 fikk over 300 kamper for Bergens stolthet og hadde utenlandsopphold både i Belgia og Sverige. På spørsmål fra VG om han i løpet av karrieren eller senere er blitt kjent med homofile toppspillere, svarer han det samme 97 prosent har gjort i undersøkelsen: Nei.

– Jeg tror mange kan hjelpes av Tom Harald Hagen. Det vil skje på et tidspunkt, og jeg tror vi nærmer oss, sier Joachim Walltin.

NISO-UNDERSØKELSEN Slik var spørsmålene og svarene i VG/NISOs undersøkelse blant eliteseriespillerne: 1. Kjenner du til homofile eliteseriespillere som har valgt ikke å stå frem? Ja, nåværende spillere – 2,8 % Ja, tidligere spillere – 0 % Nei – 97,2 % 2. Hvordan ville du reagert på å få en homofil spiller på laget? Svært positivt – 36,7 % Positivt – 37,6 % Hverken positivt eller negativt – 25,7 % Negativt/sært negativt – 0 % 3. Er det etter ditt syn vanskelig å stå frem som homofil i fotballmiljøet? Ja – 48,6 % Nei – 14,7 % Vet ikke – 36,7 % Vis mer

Publisert: 29.10.20 kl. 13:45

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 22 19 2 1 73 – 25 48 59 2 Molde 22 14 1 7 54 – 27 27 43 3 Rosenborg 22 12 6 4 42 – 22 20 42 4 Vålerenga 22 11 6 5 37 – 28 9 39 5 Odd 21 12 2 7 40 – 32 8 38 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk