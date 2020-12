STØTTER DOMMEREN: John Barnes mener uttalelsene til fjerdedommeren ikke var rasistiske. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Liverpool-legende forsvarer fjerdedommeren: − Ikke rasistisk

Tidligere Liverpool-spiller John Barnes (57) tar fjerdedommeren i kampen mellom PSG og Basaksehir i forsvar, og mener uttalelsene i tirsdagens kamp ikke var rasistiske.

Oppgjøret mellom Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir ble avbrutt før kvarteret var spilt, etter at fjerdedommeren Sebastian Coltescu brukte ordet «negru» for å beskrive Basaksehirs assistenttrener Pierre Webo, som skulle bli utvist.

Hendelsen fikk begge lagene til å forlate kampen, og oppgjøret ble senere utsatt til onsdag, med nye dommere. Nå får Coltescu støtte fra Barnes.

– Det er ikke rasistisk å beskrive regelbryteren som den svarte. Vi ber folk om å kalle oss svarte (i England, jour. anm.) Han vet ikke navnet, det er 6–7 trenere som står der sammen, alle tyrkiske. En skal bli utvist, og dommeren spør hvem. Den svarte, hva annet skal han si for å la dommeren vite det, skriver Barnes på Twitter.

– Vi må slutte å assosiere alt relatert til svart som noe negativt i alle kontekster. Det er ikke noe galt med det, jeg sa for over ett år siden at dette er grunnen til at å forlate banen ikke er løsningen. Feiltolkninger og misforståelser kan skje, spesielt når forskjellige språk og betydninger er involvert, og her er vi, fortsetter Barnes.

Midtbanelegenden spilte over 300 kamper for Liverpool i perioden 1987 til 1997, og har ved flere anledninger engasjert seg i fotballens rasisme-problem.

Flere spillere på begge lag har reagert sterkt på hendelsen. PSGs Kimpembe skal ha tydelig ha sagt til lagkameratene sine at de skulle forlate banen, mens Basakeshirs Mehmet Topal sa følgende idet han forlot banen:

– Dette er ikke fotball.

UEFA har uttalt at hendelsen skal etterforskes.

Flere fotballstjerner har etter skandalen i Paris vist sin støtte til Webo og tatt avstand fra all form for rasisme. PSG-stjernene Kylian Mbappé og Neymar har begge ytret sin støtte på Twitter.

