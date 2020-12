MÅLLØST: Ole Gunnar Solskjær instruerer i 0–0-kampen mot Manchester City sist helg. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Solskjær: Blir skuffet om spillerne ikke tror på kamp om tittelen

Ole Gunnar Solskjær (47) uttaler før torsdagens kamp mot Sheffield United at han blir skuffet om ikke spillerne har tro på at Manchester United kan være med og kjempe om ligamesterskapet.

Publisert: Nå nettopp

Turen til Bramall Lane er starten på seks kamper på 16 dager for Manchester United. Solskjær innser at denne perioden kan komme til å gi svar på laget er god for gull.

– Fra avspark mot Sheffield United til avspark mot Aston Villa 1. nyttårsdag er det bare 15 døgn. Det kommer til å bli veldig tett, sier Solskjær på pressekonferansen ifølge FourFourTwo og Telegraph.

– Denne perioden blir veldig avgjørende. Denne sesongen er veldig uforutsigbar og opp og ned. Den som finner stabiliteten og energien vil ha større sjanse i de foregående sesongene, da det har vært noen lag som har dratt ifra.

Om mulighetene for at United skal kjempe om ligatittelen uttaler den norske manageren at det blir lettere å svare på det når disse seks kampene er spilt, men Solskjær sier:

– Jeg kommer til å bli skuffet om spillerne ikke tror vi kan kjempe (om gullet), for nå kan alt skje i ligaen.

Ole Gunnar Solskjær uttaler samtidig at «jeg føler også at vi har blitt bedre, men vi må også forbedre oss for å kunne ta det neste steget».

– Selv om vi har seks kamper på mindre enn 16 dager, så må vi uansett ta en kamp av gangen, for hvis du tar blikket bort fra ballen, så vil du kjapt tape poeng i kamper der det er forventet å ta flere poeng.

Manchester United har ikke vært i nærheten av gullet siden Sir Alex Ferguson tok farvel med ligatittel i 2012/13-sesongen. Men om Solskjærs lag tar sin sjette strake borteseier mot Sheffield United og vinner den utsatte kampen mot Burnley, kan de være med helt der oppe. Det er i øyeblikket åtte poeng opp til Liverpool - men med to kamper mindre spilt.

Solskjær hyller på sin pressekonferanse Sheffield Uniteds Sander Berge:

– Jeg vet mer eller mindre alt om Sander fra tiden i Norge. Jeg har snakket mye med Kjetil Rekdal om ham. Han trengte litt tid for å venne seg til tempoet og intensiteten i Premier League, men nå ser Sheffield United at de har signert en veldig god spiller. Vi vet at vi må følge med på ham, sier Solskjær ifølge Uniteds egen hjemmeside.

VG-tips: Sheffield United-Manchester United

* Dette er virkelig sesongen som ikke slutter å overraske. Etter at forrige sesong var forutsigbar i tetsjiktet, så er det bare positivt at det er så åpent i denne. Så mange scoringer og misbruk av målsjanser i kampenes sluttfaser kan tyde på mange fysisk og mentalt slitne spillere.

* Manchester United er per i dag et stykke unna tabellens toppsjikt, men det skal ikke mer enn et par-tre strake seirer så er de oppe og nikker. Gjestene røk ut av Champions League for en drøy uke siden, men ligaformen viser flotte 4-1-0 på fem siste.

* Sheffield United har slitt i hele høst med å score. Nå renner målene inn i noe større grad også - 11 på fem siste matcher. Til lenger det går uten en seier øker desperasjonen for nå har lagene i de umiddelbare tabellplassene over også begynt å ta poeng.

Vi ser for oss at vertene må i angrep og at det kan skape noen åpninger for Manchester United. Borteoddsen er 1,40, spillestopp er kl. 20.55 og TV 2 Sport Premium sender kampen.