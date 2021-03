FOKUSERT: Ole Gunnar Solskjær øyner sitt første trofé som Manchester United-manager denne våren. Kanskje kommer det i Europa League? Foto: Tim Keeton / PA Wire

Solskjær møter Moldes overmenn : − Jeg skal ringe dem

Ole Gunnar Solskjærs (48) Manchester United møter spanske Granada i kvartfinalen i Europa League. Nå vil han benytte seg av gamle venners råd.

Paul Pogba fikset avansement for Manchester United i Milano torsdag, nå blir det Moldes overmenn Granada, fra spanske La Liga, som blir motstander i neste runde. Der vil de være storfavoritter.

Og kontaktene i gamleklubben skal brukes til å sørge for at de tar seg videre.

– Ja, jeg kommer til å ringe dem og få rapporter, men vi skal gjøre våre egne hjemmelekser, sa Solskjær på pressekonferansen til Manchester United før søndagens kvartfinale i FA-Cupen mot Leicester City.

– Jeg vet at analyseavdelingen og speiderne i Molde gjør en veldig grundig jobb, og jeg kommer til å se de to kampene om igjen. Jeg ønsker å se Molde spille igjen også, fortsatte 48-åringen.

Han sier han venter seg et «taktisk» og «teknisk» motstanderlag i oppgjørene som spilles over to kamper 8. og 15. april.

Finfin trekning for Ødegaard

Favoritter vil også turneringens andre gjenværende Premier League-lag være

Martin Ødegaard scoret sitt første Arsenal-mål i del én av åttedelsfinalene mot greske Olympiakos. Engelskmennene tapte kamp to, men tok seg videre og trakk tsjekkiske Slavia Praha.

Nederlanske Ajax skal møte AS Roma i det som ser ut til å bli kvartfinalenes mest severdige oppgjør.

Mens Dinamo Zagreb, etter en fantastisk triumf over Tottenham torsdag kveld, fikk spanske Villarreal.

Dette er kvartfinalene

Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Praha

Ajax - AS Roma

Dinamo Zagreb - Villarreal

* Hvis Manchester United tar seg videre mot Granada, møter de vinneren av Ajax/Roma. Arsenal/Slavia Praha skal dermed opp mot vinneren av Dinamo Zagreb/Villarreal.