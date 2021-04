TRENTE INNE: FK Haugesund innrømmer at de har trent innendørs i tre dager. Her fra torsdagens økt. Foto: Morten Asbjørnsen

Her bryter Haugesund reglene – får refs av NFF

De siste dagene har eliteserieklubben FK Haugesund trent innendørs med full tropp, mot reglene til toppfotballen. Nå legger klubbledelsen seg flat og beklager.

FK Haugesund har de siste dagene brutt NFFs toppfotballprotokoll og gjennomført treninger innendørs.

VG var til stede i Storhall Karmøy både torsdag og fredag. Der gjennomførte Haugesund treningsøkter med full tropp. Både økten på torsdag og fredag var det nærmere 20 spillere på plass i hallen. Også flere andre mediehus var på plass under treningen.

– Vi bare legger oss flate. Det er ikke annet å si enn at dette var feil vurdering. Men det kom fra en god tanke i forhold til både skader og gode treningsforhold, sier sportslig leder i FKH, Eirik Opedal.

Han forklarer at klubben har slitt med dårlige fasiliteter og forhold utendørs.

– Vi vet veldig godt at det har vært en regel i protokollen om at vi skal trene ute, men i den situasjonen vi har vært i, hvor vi lever strengt i en kohort, så har vi trent inne i tre dager. Vi skjønner at det er feil, og vi beklager, slår Opedal fast.

Han bekrefter at de flytter treningene ut allerede fra lørdag.

Ber om skriftlig redegjørelse

Toppfotballprotokollen er et regelverk satt ned av fotballen, som gjelder for alle klubbene i toppfotballen på både herre og kvinnesiden.

Protokollen legger til rette for at fotballen får gjennomført kamp og trening under pandemien. I regelverket står følgende:

«Trening skal gjennomføres utendørs hvor smitterisikoen er lavere.»

REFSER HAUGESUND: Lise Klaveness sier innendørstreningene er et klart brudd på protokollen, og at NFF nå vil vurdere hvordan de skal ta saken videre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NFF bekrefter at de har vært i kontakt med FK Haugesund om saken, etter at VG tok kontakt.

– Dette er et klart brudd på treningsprotokollen. All trening og alle treningskamper skal skje utendørs nå. Dette følger av tydelig av toppfotballprotokollen og er kommunisert til klubbene på mange ulike måter, sier toppfotballsjef i NFF, Lise Klaveness.

Hun sier de nå er i kontakt med Haugesund om videre oppfølging av regelbruddet.

– Vi vil nå be om skriftlig redegjørelse fra klubben og vil tidlig neste uke vurdere hvordan dette tas videre, forteller Klaveness.

Klubber har flyttet ut

Fotballen har innført en rekke regler for å redusere kontakt mellom spillerne utenfor banen. Spillerne skal blant annet møte rett på treningsfeltet og går hver til sitt rett etter økten, og skal ikke ha noen møtepunkt innendørs.

Klubber som holder til innendørs i haller til vanlig har måttet flytte ut. LSK Kvinner er blant dem. De holder til vanlig til i LSK-hallen, men har måtte flytte treningene til Marikollen, skriver RB.

– Vi er jo det eneste laget i toppserien som ikke får være på egen bane. Vi er selvfølgelig glade for at vi kan trene igjen, men vi har lyst til å komme tilbake.Jeg tror ikke den sportslige betydningen er så stor, men det er noe med at det er i LSK-hallen vi holder til, sier LSK Kvinner-kaptein Emilie Haavi til RB.