HAT TRICK: To straffespark og én hælflikk. Jamie Vardy scoret hat trick mot Manchester City. Foto: Cath Ivill / POOL / GETTY POOL

Spissløse City gikk på smell i Jamie Vardy-fest: – Ser ut som et taperlag

(Man City - Leicester 2–5) Med begge stjernespissene ute med skade måtte Pep Guardiola stole på at andre spillere skulle gjøre jobben mot Leicester. I stedet var det motstanderens spiss som herjet.

– Vi kommer til å savne dem, men vi har mange spillere som kan score mål, sa Pep Guardiola til Sky Sports før kampen om at begge Manchester City-spissene Gabriel Jesus og Sergio Aguero er ute med skade frem til november.

Og det så heller ikke slik ut, for det tok ikke mer enn fire minutter før City-fansen allerede hadde glemt mangelen av spiss.

Riyad Mahrez spilte ikke den første seriekampen etter å ha blitt smittet av covid-19 tidligere denne måneden, men søndag var den algeriske landslagsspilleren bokstavelig tilbake med et smell.

Venstrebeinte Mahrez dundret til med høyrefoten, og lot nettmaskene helt øverst i krysset kjenne på at han fint kan skyte med begge føtter. Kasper Schmeichel kunne bare stå lamslått igjen, og se sin tidligere lagkamerat gi Leicester en marerittstart.

I KRYSSET: Riyad Mahrez fikk drømmetreff. Foto: Laurence Griffiths / POOL / GETTY POOL

– Taperlag

Men til tross for noen store sjanser klarte ikke de lyseblå å øke ledelsen før pause, og da tok Leicester den sjansen de fikk. Kyle Walker var for røff i behandlingen av Jamie Vardy på vei inn i 16-meteren, og spissen skjøt selv det korrekte straffesparket knallhardt i nettet.

Og etter hvilen var Vardy der igjen, og denne gangen var scoringen av det mer lekne slaget. Nysigneringen Anthony Castagne kom på et forrykende løp til høyre, og slo hardt inn mot Vardy på første stolpe.

Spissen kom tett på målet og måtte overliste både Eric Garcia og keeper Ederson fra spiss vinkel. Da dro han frem hælen, og flikket ballen på følsomt vis over den brasilianske sisteskansen.

Så tok det ikke mange minutter før Vardy igjen sto klar på 11 meter. Denne gangen var det Eric Garcia som rev ned Leicester-spissen, og 33-åringen fullførte hat tricket med et godt plassert skudd nede i høyre hjørne.

– Pep Guardiolas Manchester City ser i øyeblikket ut som et taperlag. De klarer ikke å skape de store sjansene, var dommen fra TV 2s fotballekspert Nils Johan Semb.

HÆLFLIKK: Slik scoret Vardy sitt andre for dagen. Foto: Catherine Ivill / PA Wire

Ydmyket

I midtuken var det unge Liam Delap som spilte spiss for City i ligacupkampen mot Bournemouth, men til tross for scoring i debuten ønsket ikke Guardiola å gi 17-åringen tillit på topp mot Leicester.

Unggutten kom derimot inn til sin Premier League-debut fem minutter etter pause, og var nære ved å redusere med en heading i tverrliggeren.

Men det var en av svært få Manchester City-sjanser i 2. omgang.

– Jeg kan nesten ikke huske at City har skapt så lite på en omgang på Etihad. De har bare blitt dårligere og dårligere utover i matchen, fortsatte Semb.

James Maddison gjorde ydmykelsen enda verre da han hamret inn 4–1 fra avstand kvarteret før full tid.

GLIS: James Maddison feirer etter drømmetreffet. Foto: CATHERINE IVILL / X01348

Nathan Aké skapte litt spenning da han reduserte med hodet litt senere, men bare tre minutter senere lagde Manchester City ett tredje straffespark – denne gangen var synderen Benjamin Mendy.

Youri Tielemans fullførte ydmykelsen, og dunket inn 5–2 fra krittmerket. Det er første gang Pep Guardiola har sluppet inn fem mål i sin managerkarriere.

– Det er et stygt, stygt nederlag for Pep Guardiola. Ikke bare at de taper, men måten de taper på, sa Semb rett før det endelige fløytesignalet gikk på Etihad.

