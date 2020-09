Rosenborg vant etter snuoperasjon i Hareides Lerkendal-comeback

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Haugesund 2–1) Åge Hareide (66) startet med to debutanter i sin første hjemmekamp etter comebacket som Rosenborg-trener. Men det var en «gammel traver» som reddet dagen.

Innbytter Vegar Eggen Hedenstad (29) har knapt spilt høyreback for Rosenborg denne sesongen. Mot Haugesund startet han på benken, før han kom inn ved pause.

Ti minutter før slutt spratt ballen perfekt for den offensive elverumsingen. Fra ti meter traff Hedenstad perfekt med høyrefoten, og banket inn seiersmålet i det som var Hareides første kamp på Lerkendal etter trenercomebacket.

Tre dager etter å ha scoret to mål i europaligakvalifisering mot Ventspils, fortsatte Dino Islamovic der han slapp. Det var hans hælflikk fem minutter ut i andre omgang som fikk Hareides menn inn på seiersporet.

Prikkfri førsteomgang

Før det 31. møtet mellom de to lagene, stod bortelaget med tre seire på tre forsøk mot Rosenborg. Én dag etter å ha re-signert for klubben, ble islendingen Hólmar Örn Eyjólfsson (30) kastet rett inn på laget. Til venstre for seg fikk en annen nysignering tillit; Pa Momodou Konate (26).

Før kampen sa Haugesund-trener Jostein Grindhaug at planen var å ta Rosenborg hardt og høyt. Dét viste seg å være en god plan, for de første 45 minuttene må ha vært noe bortimot «perfekt levert» fra de helblå.

Etter tre cornere på ett minutt, var alle gode ting tre for Haugesund. Alexander Stølås slo som alltid hardt og presist inn foran mål. Rosenborg-keeper André Hansen måtte ut i full strekk for å hindre ballen i gå mål, men returen kunne han lite gjøre med.

Fra to meters hold var Haugesunds Wayne Gretzky på riktig plass til riktig tid. Med trøye nummer 99 headet han inn ledermålet fra to meters hold. Da var det spilt ni minutter.

Tamt

I første omgang greide et tamt og upresist hjemmelag aldri å spille seg forbi det hardtarbeidende bortelaget. Ikke før på overtid i første omgang skapte trønderne sin første og eneste sjanse. Gjermund Åsen timet løpet riktig, men hadde glemt å stille inn skuddfoten.

Hareide var ikke fornøyd, og gjorde to bytter i pausen. Samuel Adegbenro og Vegar Eggen Hedenstad kom inn for Erlend Dahl Reitan og Emil Konradsen Ceide. Da hadde allerede Per Ciljan Skjelbred forlatt banen med det som så ut som skade.

Effekten lot ikke vente på seg. Åsen vant igjen ballen, og spilte ut til en til da skuddvillig Carlo Holse. Denne gangen valgte dansen pasning, noe som viste seg smart. Ciljan-erstatter Edvard Tagseth forsøkte nok å skyte fra tolv meter, men ballen sklei av foten og traff en umarkert Dino Islamovic, som styrte ballen i mål med hæla.

Om det var Hareides pauseprat eller innbytternes inntreden vites, ikke. Kanskje gikk bortelaget tom for krefter. Uansett årsak; da «nye Rosenborg» sleit, var det gamle travere som stod frem.

