Ranheim kjøper tilbake Eggen Rismark fra Brann

Christian Eggen Rismark (29) hentes tilbake til Ranheim etter to år i Brann.

Ranheims daglige leder Frank Lidahl bekrefter overfor VG at midtstopperen har signert på en tre og et halvt års avtale og kjøpes av serietoeren i Obosligaen.

Etter det VG forstår, kan overgangssummen som Brann mottar totalt passere én million kroner dersom Eggen Rismarks gjeninntreden i Ranheim-forsvaret byr på suksess.

– Uten å kommentere sum: Dette er en stor overgang for Ranheim. Det er første gang vi henter hjem en trønder i sin beste alder. Dette underbygger vårt ambisjonsnivå som klubb, melder Lidahl.

Overgangen skjer dagen etter trener Svein Maalen etterlyste ledere i laget etter å ha gått fra 1–0-ledelse til 1–3-tap mot opprykkskonkurrent Lillestrøm på Åråsen i løpet av Obosliga-kampens sluttminutter.

Nå får Maalen sin gamle forsvarssjef i trøye 2 tilbake, enda mer rutinert enn han var da han gikk til Brann sommeren 2018 – og måtte lære seg å synge:

Den gangen kostet Nils Arne Eggens barnebarn i underkant av tre millioner kroner for gulljaktende bergensere.

Sånn sett er det liten tvil om at Ranheim rent økonomisk har gjort den beste butikken på forsvarsspilleren, selv om de setter overgangsrekord for å hente Rismark hjem til klubben han også spilte i gjennom hele fotballoppveksten.

Brann greide aldri å gjøre den venstrefotede, ballsikre stopperen til et klart førstevalg. Da Vegard Forren ble hentet rett før den utsatte seriestarten i år, virket veien enda lengre for Rismark. At Lars Arne Nilsen er blitt byttet ut med trønderen Kåre Ingebrigtsen har tilsynelatende ikke endret situasjonen.

Publisert: 09.09.20 kl. 16:00

