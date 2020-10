Foto: Alexander Hassenstein / POOL / GETTY IMAGES POOL

Historisk kvinne gir seg - vil ikke si hvorfor

Den første kvinne til å dømme kamper i de fem øverste ligaene i Europa legger opp etter onsdagens tyske supercup-finale, der Erling Braut Haalands Borussia Dortmund tapte 3–2 for Bayern München.

Bibiana Steinhaus (41) ble en historisk fotballdommer da hun debuterte i Bundesliga i 2017.

Etter at hun onsdag ble den første kvinne til å dømme supercup-finalen i Tyskland, er det slutt.

Steinhaus meddelte dette tidligere onsdag på det tyske fotballforbundets hjemmeside.

– Jeg kommer til å forklare årsakene til min stopp mer inngående i fremtiden, sier Steinhaus i sin uttalelse.

Ifølge pressemelding har corona-tiden gitt henne bedre tid til å tenke og vurdere sin situasjon. Mer vil hun altså ikke si. Steinhaus jobber til daglig i politiet.

Hun har dømt 23 bundesligamatcher for herrer. Bibiana Steinhaus har dømt EM og VM - for kvinner.

– Som den eneste kvinnen så langt har hun kommet seg inn i Bundesliga, tross mye motstand og tvil - og har bevist det for alle, skriver Bild Zeitungs Christian Kitsch i en kommentar.

– At hun dømmer supercup-finalen, er en klar melding om at vi trenger kvinner i herrefotballen. At hun nå gir seg, er en sørgelig dag, skriver Kitsch.

Steinhaus har funnet lykken med den legendariske engelske dommeren Howard Webb (49). Ifølge Bild har de imidlertid slitt med å treffes den siste tiden på grunn av corona. Webb bor i New York, mens Steinhaus bor i Tyskland.

Erling Braut Haaland både scoret og assisterte, men Borussia Dortmund gikk tapende ut av den tyske supercupfinalen. Dette var første gang Steinhaus dømte Haalands klubb.

Publisert: 01.10.20 kl. 07:18