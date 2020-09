KLEMMER: Ohi Omoijuanfo klemmer til med Kristoffer Haugen etter scoring mot finske KuPS. Foto: Fredrik Hagen

Molde spiller CL-kvalik på Kypros

Molde drømmer om gruppespillet i Champions League. Og får litt hjelp på veien. Kvalifiseringen mot Qarabag fra Aserbajdsjan spilles på Kypros om en uke.

For mindre enn 10 minutter siden

MFK måtte belage seg på nøytral bane etter at kulturminister Abid Raja tirsdag morgen gjorde det klart at Regjeringen ikke gikk med på unntak fra karantenebestemmelsene for at Molde skulle få spille bortemøtet med Qarabag i Aserbajdsjan.

Men etter at aktuelle land som Ungarn og Slovakia blir røde fra natt til førstkommende lørdag begynte det å bli knapt med alternativer. Men onsdag kom løsningen på bordet.

– Det blir AEK stadium Larnaka. Avgjørelsen ble gjort av Qarabag i samråd med UEFA, sier Ole Erik Stavrum.

Moldes klubbdirektør medgir overfor VG at det er en avgjørelsen de er fornøyd med.

– Sett i forhold til smittemessige hensyn så er det er godt alternativ for oss. Vi kan reise til Kypros fram og tilbake uten å havne i karantene, fordi Kypros er gult, og det er det vi måtte ha, sier Stavrum.

Molde er én kamp unna play off - siste og avgjørende kamp - for å komme til gruppespillet i verdens gjeveste klubbturnering. Stavrum sier at det for MFK sin del ikke betyr så mye hvor kampen spilles all den stund coronapandemien setter en stopper for hjemmebanefordel i form av tomme tribuner.

– Vi er egentlig ikke så opptatt av om matchen går i Aserbajdsjan eller nøytral bane. Vi er mest opptatt av at det skal være trygt å reise dit. Og så vet vi at det blir en vanskelig kamp uansett hvor vi møter dem. Uten støtte fra hjemmepublikum så har valg av bane liten betydning, sier Stavrum.

PS! Qarabag møter Molde onsdag 15. september klokken 19.00 (norsk tid).

Publisert: 09.09.20 kl. 17:26