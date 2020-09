FERDIG I BERGEN: Gilbert Komsoon. Foto: Hallgeir Vagenes

Koomson ferdig i Brann - klar for tyrkisk fotball

Gilbert Koomson (26) forlater Bergen og Brann til fordel for tyrkiske Kasimpasa.

Det bekrefter Kasimpasa på sin Twitter-konto mandag ettermiddag.

Overgangen blir gjort offisiell bare to dager etter at VG meldte at 26-åringen var på vei til tyrkisk fotball.

Tidligere denne uken møtte VG Koomson og sportssjef i Brann, Rune Soltvedt. Der fortalte de om bråket som har utspilt seg den siste tiden. Koomson var klar på at han ønsket å forlate klubben, mens Soltvedt selv fortalte at de jobbet med å selge ghaneseren.

Nå er avtalen i orden. Han har skrevet under på en treårskontrakt med Kasimpasa. Han forlater Brann og Bergen etter to år.

Kasimpasa har startet 2020/21-sesongen med én seier og to tap på deres første tre kamper. Forrige sesong endte de på 12. plass.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Branns sportssjef, Rune Soltvedt, uten hell.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 28.09.20 kl. 17:34 Oppdatert: 28.09.20 kl. 17:45

