Haugesund, som her jubler over seier mot RBK i juli i fjor, får ikke betalt for sesongkort i 2021, og heller ikke kompensert sesongkort fra myndighetene. Det skyldes valget klubben gjorde i fjor.

Milliongrepet ga FK Haugesund byks på «støtte-tabellen»

Haugesunds grep skaffet ekstra millioner i fjor. Sandefjord havnet i «dødens posisjon». Brann krangler om millioner. Og ingen fikk mer enn giganten Rosenborg.

Det viser en gjennomgang VG har gjort av hvor mye eliteserieklubbene fikk i coronastøtte for 15 hjemmekamper uten fulle tribuner i fjor.

På topp troner Rosenborg, som ble tilgodesett 20,6 millioner kroner for tapte inntekter knyttet til kampdager i eliteserien. I bunn: Sandefjord. De mottok 1,6 millioner kroner av staten.

At klubben med størst publikumsinntekter får mest, er naturlig - siden det er 70 prosent av inntektsbortfallet som har blitt kompensert.

Men hvorfor har Haugesund fått dobbelt så mye støtte som Viking - når det er Viking som har dobbelt så mange tilskuere som Haugsund?

Hvorfor har noen fått så mye og andre så lite?

Ulikhetene har skapt debatt i klubblokalene, ifølge Odds økonomisjef Martin Dalin Vuckovic.

– Jeg kunne nok kommet frem til et annet tall, sier Odds økonomisjef - og erkjenner at dette har vært en øvelse der man både har tolket regelverket og gjort skjønnsmessige vurderinger hele veien - alt basert på tillit.

– Vi budsjetterte sånn vi trodde verden skulle bli. Det burde vi ikke gjort. Vi burde smurt på skikkelig. De andre fikk jo mye mer, sier Sandefjord-eier Gunnar Bjønness galgenhumoristisk - og legger til at klubben har vært opptatt av å stå inne for dette.

FIKK MINST: Sandefjord og daglig leder Espen Bugge Pettersen. Foto: Thomas Andreassen

Daglig leder Espen Bugge Pettersen mener klubben havnet i «dødens posisjon». Nedrykket i 2018 ga publikumsnedgang og klubben var veldig forsiktig i sitt budsjett for 2020.

– Det handler også om å stikke fingeren i jorda her. Vi gikk nøkternt ut fordi vi så tegn til en nedgang, sier han.

Forskjellene trenger ikke bety at noen har jukset eller vært overoptimistisk i sine budsjetter.

Men enkelte klubber, som Haugesund og Rosenborg, var «lure» i 2020 - og det må de betale for i 2021.

For ved å overføre en stor del av sesongkortene som ble solgt i fjor til 2021, har klubbene fått i pose og sekk: De kunne søke om coronakompensasjon for tapte inntekter på disse sesongkortene - og samtidig beholde inntektene fra salget av de samme kortene.

Rosenborg overførte alene rundt 3300 sesongkort, til en verdi av 7,6 millioner kroner, fra 2020- til 2021-sesongen.

Men moroa må «betales» i år da man hverken får inntekter eller kompensasjon for disse sesongkortene.

FIKK MEST: Men Rosenborg har overført sesongkort til en verdi av 7,6 millioner kroner til 2021-sesongen. Disse får de ikke penger for i år - hverken fra fansen eller myndighetene. Foto: Fredrik Varfjell

– Hovedårsaken til at vi gjorde som vi gjorde var at produktet vi hadde solgt ikke ble levert, og at vi synes det var rimelig overfor sesongkortholderne å tilby overføring av sesongkortene, sier økonomisjef Stian Vestbø i FHK.

Ifølge Vestbø har corona gitt «kraftig negativ effekt på økonomien».

– Frykter dere at løsningen kan gi dere enda større likviditetsutfordringer i fremtiden?

– Vi har et godt håp om at vi skal klare å unngå dette gjennom både å selge flere sesongkort og generere inntekter på nye områder som vil gi mersalg både hos eksisterende og nye kunder, sier økonomisjefen.

Brann har gått sin egen vei: Der bokførte man sesongkort-inntektene på en måte Lotteritilsynet ikke har akseptert. Bergensklubben har ført enkelte sesongkort, som ikke har blitt refundert eller blitt videreført til 2021, som en gave.

– Kun når kjøper skriftlig har bekreftet at han ønsker å gi beløpet til klubben som en gave, er det ført som gave. Øvrige beløp er inntektsført og trukket fra i søknaden, bemerker Brann-leder Vibeke Johannesen.

I Brann vil man både ha «gave» og i tillegg kompensasjon for at man ikke har fått inntekt på det som opprinnelig var et sesongkort.

– Blir ikke det å få dobbelt opp?

– Nei. Alle klubbene har hatt ulike gavekampanjer gjennom pandemien. Dette er en ren gave, som andre gaver, og alle andre publikumsinntekter vi har hatt er trukket fra slik forskriften beskriver, sier Johannesen.

KLAGE TIL BEHANDLING: Lotteritilsynet og Brann er ikke enige om måten klubben løste sin søknad på. Her er Brann stadion under en eliteserie kamp i vår. Foto: Marit Hommedal

– Men dere er ganske alene om den tolkningen av sesongkort?

– Dette er ikke sesongkort, og det er jo der man misforstår. Det er mange ulike måter man har gitt gave på til klubbene i denne pandemien, sier Johannesen.

Lottertilsynet mener dette må ansees som en inntekt, som må trekkes fra søknadsbeløpet.

I januar reduserte Lottertilsynet derfor Branns søknadssum med 5,3 mill. - og utbetalt kompensasjonsbeløp med 3,7 mill. Brann har klaget på vedtaket.

Molde ble moderat kompensert sammenlignet med en rekke andre klubber - fordi publikum i stor grad sto ved sesongkortkjøpene sine. Molde fikk inn 8,5 millioner i publikumsinntekter i 2020 mot 12,9 millioner året før.