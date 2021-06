2001 02 Kristoffer Askildsen: Da livet ble snudd på hodet

Kristoffer Askildsen (20) klaget over kjedelige tider. Så endret livet seg totalt ut av ingenting.

Det var januar 2020, Askildsen hadde akkurat fylt 19 år og gjorde seg klar til en ny sesong som lovende Stabæk-talent etter å ha fått et lite gjennombrudd i Eliteserien høsten i forveien.

Det var mørkt og kaldt. Harde treninger, lenge til tellende kamper.

– Jeg husker jeg snakket på telefonen med Kristoffer. Han sa «nå er livet litt kjedelig». Men da visste jeg allerede at det ikke kom til å vare, forteller pappa Kjetil Askildsen.

En tirsdag i januar ble Askildsens familie og agentene Mike Kjølø og Morten Wivestad gjort oppmerksomme på at den italienske Serie A-klubben Sampdoria ønsket å sette inn støtet for å hente den høyreiste midtbanespilleren.

Askildsen ante fred og ingen fare. Så kom en beskjed på torsdagen:

Kristoffer fikk vite at det skulle komme noen hjem til ham samme kveld og spise middag. To representanter fra Sampdoria dukket opp.

– Dagen etter dro jeg på skolen. Dagen etter det fløy jeg til Italia. Alt ble snudd på hodet i løpet av noen dager. Jeg trente med Stabæk i vinterkulden den ene uken og satt på benken mot Napoli den neste. Surrealistisk. En guttedrøm, beskriver Kristoffer Askildsen.

Karrieren hans har til tider lignet nettopp en drøm det siste drøye året: Overgang til Italia, debut i Serie A, første scoring med et langskudd mot AC Milan, debut for det norske A-landslaget.

Denne sesongen har spilletiden vært mindre enn forventet. Spekulasjonene går om et utlån eller salg til sommeren.

Det er ikke første gang stortalentet møter utfordringer.

– Kristoffer har hatt mye motgang. Men han har en bra psyke, sier Kjetil Askildsen på telefon.

Mamma Katrine Askildsen, ansvarlig for all kjøring og matlaging i oppveksten, stemmer i.

En rekke hamstring-, lår- og lyskeskader bremset opp utviklingen hans i starten av tenårene. Han spilte hverken på G15- eller G16-landslaget.

Da han fikk en mulighet til å delta på Equinor Talentleir for et «skyggelandslag», som skulle måles opp mot 2001-landslaget, gikk alt galt: Først brakk han den ene armen. Tre uker senere brakk han den andre. Den kompliserte skaden fikk ham nesten til å svime av, og krevde tre operasjoner.

Det stoppet ikke Askildsen. Han stilte på talentleir med skinne på armen, fast bestemt på å gripe sjansen.

I dag velger han å se det positive i alle nedturene:

– Jeg pleide å være en ganske rask spiss, men det ble ødelagt av alle skadene. Det tvang meg til å bli en annen type spiller litt lengre ned på banen.

Kanskje hadde jeg aldri kommet dit jeg har kommet, hvis det ikke var for den motgangen, reflekterer 20-åringen.

Uten å ha vært barnestjerne etablerte han seg etter hvert på aldersbestemte landslag, først på et Heming-lag ledet av Trond Opsahl (far til Vålerenga-duoen Zacharias og Oskar), så for Stabæk.

I februar 2019 begynte karrieren virkelig å skyte fart. Han storspilte under en landslagssamling på La Manga og fanget speidernes oppmerksomhet.

– Agenten hans (Mike Kjølø) fikk en haug med tekstmeldinger. Det var da det begynte, sier Kjetil Askildsen.

DETTE ER «FOTBALLKOMETENE»: Historier om 37 talentfulle fotballspillere født mellom 2001 og 2004.

«Fotballkometene» er ikke en rangering, men et bredt, journalistisk utvalg av spillere som har gjort seg bemerket i inn- og utland – på klubb og landslag.

Hver spiller har fått en vurdering av sine «styrker» på fotballbanen. Disse er innhentet og redigert av VG etter samtaler med en rekke ulike fagpersoner.

Kilder brukt på fakta om spillerne: fotball.no , transfermarkt, soccerway, spillernes respektive klubber Vis mer

Etter å ha slått igjennom i Stabæk den sesongen, til tross for nye skadeproblemer på sommeren, var veien kort fra Eliteserien til Serie A.

Så kort at han røk på en nybegynnertabbe første dag i ny jobb.

Askildsen kom kjørende inn på Sampdorias treningsanlegg og parkerte bilen sin på plassen rett foran inngangsdøren. Også kjent som den faste plassen til klubbens suverene superstjerne Fabio Quagliarella (38).

– Han fikk pent høre det da, forteller hans norske lagkamerat Morten Thorsby.

Episoden vitner om at Askildsen «er uredd og har en selvtillit som trengs for å lykkes i utlandet», mener lagkompisen.

– Jeg har holdt meg unna den plassen siden, ler 20-åringen.

