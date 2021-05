STILFULLE MENN: Vidar Örn Kjartansson (f.v), Amor Layouni og Aron Dønnum prøver å se bra ut både på og utenfor banen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Vålerengas «gullrekke»: − Opptatt av stil

VALLE (VG) 16 år etter forrige seriegull har Vålerenga siktet seg inn på toppen igjen. Våpenet deres er Eliteseriens kanskje heteste, og uten tvil mest motebevisste, angrepstrio: Vidar Örn Kjartansson (31) flankert av Amor Layouni (28) og Aron Dønnum (23).

– Alle har Rolex, sier Layouni.

– Er det ikke din som er dyrest, Vidar?

Dønnum kikker bort på sin islandske lagkamerat.

– 300.000 kroner, sier Vålerenga-spissen som åpenbart har tjent gode penger i løpet av sine opphold i kinesisk, israelsk og russisk fotball de siste årene.

– 120.000 her, sier Layouni, som fikk en svimlende sluttpakke da han dro fra egyptiske Pyramids til Vålerenga i vinter.

– 105.000, svarer Dønnum.

fullskjerm neste DYREST: Vidar Örn Kjartanssons Rolex koster 300.000 kroner.

Gucci her, Louis Vuitton der. Det er ingen tvil om at Vålerengas nykomponerte topptrio har funnet en felles lidenskap utenfor banen.

– Vi er alle opptatt av stil, medgir Dønnum, som av sine skandinaviske «partners in crime» omtales som den som «tar størst risiko» og «kommer i det man ikke er vant til å se».

– Går for gull

Nordmannen, svensken og islendingen møter VG før lagets ettermiddagstrening torsdag, tre dager før serieåpningen mot Rosenborg, og samme dag som butikker og kjøpesenteret ble åpnet igjen i Oslo etter mange ukers nedstengning.

Passende nok.

– Vi drar på shopping rett etter trening, humrer Kjartansson på engelsk.

Han er den mest tilbaketrukne av de tre. For selv om de deler en forkjærlighet for prangende merkeklær, består VIFs angrepsrekke av svært ulike personligheter: Kjartansson er den roligste og «smarteste», ifølge de to andre, som ofte nøyer seg med et nikk som svar på spørsmål; Dønnum er den mest energiske og fremoverlente, som svarer ærlig og langt på alt han blir spurt om; Layouni er en god blanding av de to, «lugn» av natur, men med en evne til å levere sitatene journalistene vil høre.

Som når han fastslår:

– Det er klart man går for gull. I hvert fall jeg. Det mener jeg er selvsagt.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

For nå som Jens Petter Hauge, Kasper Junker og Philip Zinckernagel har forlatt Bodø/Glimt etter fjorårets eventyrlige suksess, er det vanskelig å finne en – på papiret – giftigere frontrekke enn den som er komponert av Dag-Eilev Fagermo på Valle.

Men du må spørre noen andre enn dem hvis du skal få et fornuftig svar.

– Jeg følger ikke med på de andre. Jeg bryr meg ikke heller, svarer Kjartansson på spørsmål om de utgjør ligaens heteste angrepstrio.

– Jeg har ikke sett de andre spille. Men jeg har sett oss, melder Layouni og blunker.

– Fort gjort at det bare blir «meg, meg, meg»

De har samme mål: at Vålerenga skal score så mange mål som mulig. Men de har ulike veier til mål: Skarpskytteren Kjartansson er målsniken i midten; showmannen Dønnum bruker dribleferdighetene til å dra seg inn fra høyre; Layouni er en mer klassisk venstrekant som bruker farten og kraften sin til enten å komme til innlegg eller avslutninger.

– Vi er ulike typer. Når Amor har ballen på venstre, gjør jeg ulike bevegelser enn jeg gjør med Aron på den andre siden. Det er vanskelig for motstanderen å vite va de skal gjøre når de møter tre så ulike typer, sier Kjartansson.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mens både Dønnum og Layouni har briljert med scoringer og målgivende pasninger i sesongoppkjøringen, har det vært stille fra islendingen. Det bryr han seg pent lite om.

– Jeg har aldri gjort store ting i oppkjøringen før. Det er det samme nå. Det er noe helt annet når ligaen er i gang. Da får du noe ut av det. Mål i treningskamper teller ikke, sier «Ørnen».

Vålerenga har ikke vært bortskjemt med offensive stjernespillere de siste årene. Nå skal tre profiler kjempe om målpoengene.

– Hvordan skal dere få tre individualister til å fungere sammen som en trio?

– Vi er profiler, men vi klarer fortsatt å være et kollektiv. Vi er kompiser og vil vinne for hverandre. Når det er profiler som Amor, meg og Vidar, som er litt «stjerner», er det fort gjort at det bare blir «meg, meg, meg», men i Vålerenga funker det bra nå, sier Dønnum.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Alle angrepstrioer må ha et navn. I Barcelona var det «MSN» med Lionel Messi, Luís Suárez og Neymar. Real Madrid hadde «BBC» med Karim Benzema, Gareth Bale og Cristiano Ronaldo.

VG snakker med Vålerenga-stjernene dagen etter lanseringen av den nye Olsenbanden-filmen. Det er et nærliggende sted å starte. Men Dønnum er ikke overbevist av TV-trioen.

– Det er litt svakhet i Olsenbanden. Det er det ikke hos oss, smiler VIFs nummer 10.

