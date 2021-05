Dette betyr et kommersielt samarbeid.

JANUAR 2020: Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp i aksjon på Anfield. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Solskjær: «Ikke mitt problem» om noen blir misfornøyd

Ole Gunnar Solskjær (48) mener at andre klubber som kjemper om Champions League-plass kan bli misfornøyd med ham i ligainnspurten.

Mens hans Manchester United etter alt å dømme er på vei mot sølv og Champions League-plass, foregår det en voldsom kamp om de resterende Champions League-plassene.

Etter som Liverpool-kampen ble utsatt, må Solskjær nå spille fire kamper på åtte dager. Og blant motstanderne den neste uken er to av dem som kjemper om Champions League: Leicester (tirsdag) og Liverpool (torsdag). Men først venter Aston Villa søndag. Torsdag spilte United semifinalekamp i Europa League mot AS Roma.

Den norske manageren frykter at Uniteds tøffe kampprogram kan påvirke utfallet.

– Det kan gjøre noe med lagoppstillingen min i disse kampene. Et av lagene vil kanskje ikke være fornøyd fordi jeg spiller med fullt lag kanskje i en kamp og en ny ellever i den andre, sier Solskjær ifølge Manchester Evening News.

Han sier Aston Villa-kampen søndag ikke er noe problem.

– Men tirsdag og torsdag etter kamper torsdag og søndag - det er et stort problem, sier Solskjær.

– Det kan bli noen som ikke blir fornøyd med lagoppstillingen min i en kamp eller to. Det kan påvirke hvem kommer på 4. plass og til Champions League. Det er ikke mitt problem. Det er noen andres problem.

Manchester United-sjefen mener at fire kamper på åtte dager er «umulig» og at det er satt opp av folk «som aldri har spilt fotball på dette nivået».

– Jeg har aldri sett et slikt kampprogram noen gang, ikke i moderne fotball. Jeg har sett gjennom og funnet ut at Man United i 1991/1992 hadde noe veldig lignende, og at resultatene ble dårligere. Så for meg så har vi fått ei dårlig hånd av folk som sitter bak et skrivebord i sin dresser, og som aldri har spilt fotball og som ikke forstår hva dette handler om.

Etter at Leicester tapte sin kamp mot Newcastle fredag kveld, er kampen om Champions League-plassene blitt enda tøffere. Nå øyner også Liverpool håpet.

Leicester er fortsatt nummer tre med sine 63 poeng (35 kamper), men bak jager Chelsea med 61 poeng (34 kamper), West Ham med 58 poeng (34 kamper), Tottenham med 56 poeng (34 kamper), Liverpool med 54 poeng (33 kamper ) og Everton med 52 poeng (33 kamper).

Liverpool-manager Jürgen Klopp ble på sin pressekonferanse fredag spurt om han har sympati med Solskjær og United når det gjelder kampprogrammet.

– Ja, jeg har sympati med dem. Jeg skulle ønske vi kunne spille sist uke. Nå har vi fem kamper på to uker. Men det er ikke noe å klage på. Vi må bare spille.

