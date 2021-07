Kåre Ingebrigtsen og Brann har hatt en historisk svak sesongstart. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Knusende Brann-tall: Her er «rekorden» Ingebrigtsen ikke vil ta

Med et poengsnitt på 0,4 snuser Kåre Ingebrigtsens Brann på et historisk lavmål i Eliteserien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Så lenge poengsystemet har vært som nå, altså siden 1988, har ingen lag endt opp med et dårligere snitt enn 0,36.

Faktisk må vi bare ett år tilbake i tid for å finne bunnoteringen: Aalesund maktet bare 11 poeng på 30 kamper.

Her er noen andre lag som har vært helt fortapt:

Sandefjord: 0,40 i snitt i 2010.

Start: 0,42 i snitt i 2002.

Skeid: 0,50 i snitt i 1997.

Lyn: 0,53 i snitt i 2009.

Sandefjord: 0,53 i snitt i 2015.

Start: 0,53 i snitt i 2016.

Brann har fem poeng på 12 kamper, noe som gir et poengsnitt på 0,42.

Brann har nå en formidabel oppgave foran seg: Ingen lag har noen gang overlevd i toppdivisjonen med så få poeng etter tolv serierunder.

– Jeg er ikke overrasket over at de er i bunnen. Men jeg er overrasket over at det har gått så dårlig, sier Discoverys fotballekspert Joacim Jonsson til VG.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen slår fast at Brann skal komme seg ut av den vonde perioden. Han sier til VG at det tar tid å utvikle unge spillere, som må få nødvendig erfaring.

– Vi må ordne opp i nøkkelsituasjonene defensivt og offensivt, sier han.

– Brann har vært i negativ utvikling helt siden før Lars Arne Nilsens siste sesong. Det er utrolig at de fortsatt har et håp og har kontakt med resten. Det sier litt om nivået, sier tidligere fotballeder Tor-Kristian Karlsen til VG.

Mens flere og flere roper på trener Kåre Ingebrigtsens avskjed, mener Jonsson at problemet stikker dypere enn det.

– Klubben har gjort alle feil man kan gjøre. Bare se på spillerstallen. De leverte en fryktelig sesong i fjor, men lot være å forsterke. Klubben sparket sportssjefen midt i et overgangsvindu, uten å ha erstatteren klar. Etter det har de hentet spillere helt uten mål og mening. Det er lett å peke på Kåre. Jobben har ikke vært god nok, men flere må dele skylden, understreker han.

Så langt har eliteserielagene spilt alt fra ni til 13 kamper, og tabellen gir lite mening. VG har derfor regnet ut lagenes poengsnitt så langt.

Eliteserietabellen – poengsnitt:

1: Molde – 2,17

2: Bodø/Glimt – 1,85

3: Kristiansund – 1,82

4: Lillestrøm – 1,78

5: Vålerenga – 1,67

5: FK Haugesund – 1,67

7: Odd – 1,60

8: Viking – 1,55

9: Rosenborg – 1,33

9: Sandefjord Fotball – 1,33

11: Sarpsborg 08 – 1,20

11: Strømsgodset – 1,20

13: Tromsø – 0,82

14: Mjøndalen IF – 0,78

15: Stabæk – 0,60

16: Brann – 0,42

Den svenske eksperten er klar på at Brann nå står ved et veivalg.

– Enten må man stå for valget man har tatt, eller så må man skrote det og prøve å redde seg. Da må de igjen starte på nytt. Dette blir en evig ond sirkel. Om Kåre må gå, må også flere følge etter. Det blir for komplisert. Derfor tror jeg Kåre får bli - uansett.

TV 2s Jesper Mathisen mener på sin side at Brann må gjøre noe dersom resultatene ikke bedrer seg de neste kampene. Nå venter Tromsø allerede lørdag kveld, før Mjøndalen og Sandefjord i de neste kampene.

– Kåre henger i en tynn tråd. De har to skjebnekamper som venter nå. Med null poeng der, er han ikke trener i Brann lenger, sier Mathisen til VG.

Kristoffer Barmen har i en årrekke vært en sentral profil i klubben. Nå styrer han mot sitt andre nedrykk. Foto: Marit Hommedal

Jonsson mener klubben - uansett om de står ved Ingebrigtsen eller ikke - må stålsette seg for en sesong i OBOS-ligaen. Samtidig er det én ting han mener kan redde bergenserne.

– I utgangspunktet er det bare teorien som kan redde dem. Men heldigvis for dem ønsker verken Stabæk eller Mjøndalen å vinne fotballkamper. I tillegg har Tromsø meldt seg på der nede. Har Brann ekstremt flaks, kan vi få en bunnstrid som i 2015, sier han, og sikter til at Sandefjord og Mjøndalen rykket ned på henholdsvis 16 og 22 poeng.

Det er Mathisen enig i.

– Håpet for Brann er at de andre heller ikke ser fantastiske ut. Hovedpoenget er at det er mye som er galt i klubben. Det er lett å skylde på Ingebrigtsen, men det er ikke slik det fungerer. Her snakker vi om en klubb som på ingen måte er godt driftet. De mangler kompetanse både sportslig og i toppen.

Sørlendingen tror Brann har flere ønskelige scenario dersom de velger å avskjedige Ingebrigtsen. Men det er ikke alle som er like realistiske, mener han.

– Hvem som skal inn kommer helt an på hvem som er tilgjengelige. De drømmer nok om Kjetil Knutsen. Men der tror jeg RBK trigger mer. Horneland er assistent for øyeblikket, og kunne vært en løsning. Morten Røssland i Åsane er nok også en kandidat.

Karlsen mener Horneland burde vært ansatt fremfor Ingebrigtsen i 2020. Nå tror han ikke et bytte ville gitt all verdens effekt.

– Jeg har stor respekt for både Ingebrigtsen og Horneland, men jeg tror ikke totalen gjør at man får et bedre resultat. Helt ærlig tror jeg Horneland hadde passet bedre i fjor. Da kunne han vært en mann som kunne strammet dem opp.

Alle de tre ekspertene er skjønt enige i at klubbens ferske sportssjef, Jimmi Nagel Jacobsen, er nøkkelen om Brann skal ha et ørlite håp.

– Jeg kjenner ikke noe særlig til ham, men jeg mener måten han har blitt forhåndsdømt på er uheldig. Han kan snu dette. Styret og de andre lederne skal hvile seg på hans kompetanse i denne situasjonen, sier Tor-Kristian Karlsen.

