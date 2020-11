Molde sjanseløse mot Arsenal - raknet igjen etter god første omgang

(Molde - Arsenal 0–3) Da Molde møtte Arsenal på Emirates tapte de 1–4 etter en god første omgang. I Molde åpnet også hjemmelaget godt, men tapte nok en gang etter en annerledes andreomgang.

Molde åpnet oppgjøret mot Arsenal på Aker stadion friskt, og var i løpet av de første 45 minuttene det laget som var nærmest scoring. Særlig ved en mulighet fra midtstopper Sheriff Sinyan.

Magnus Wolff Eikrem prikket gjennom til Eirik Hestad som hamret ballen inn foran mål. Der kom Sinyan på et susende løp, men fra to meter klarte han ikke å sette ballen i mål. Avslutningen kom fra bakerste stolpe, og endte i klypene på Arsenals islandske keeper Runar Runarsson som var ved motsatt stolpe.

Hele Molde-leiren ropte også på straffespark etter en corner etter at de mente at en avslutning ble blokkerte på ulovlig vis med en arm. TV-bildene viste at David Luiz er ute med en arm og at den var i tydelig kontakt med ballen.

– Vi blir for høye i presset i andre omgang, og de får mye rom og får skapt for mye. Men det står og vipper litt, på 2–1 bør vi score på en gedigen sjanse. Når vi får 3–1 i trynet blir det tungt utover. Vi blir nummeret for små i andre omgang, sa Erling Moe til VG på den digitale pressekonferansen etter deres forrige kamp mot Arsenal.

Og som i det forrige oppgjøret mellom de to lagene snudde det etter sideskiftet.

Fem minutter ut i den andre omgangen mottok Nicolas Pépé ball på bakerste stolpe. Fra 6–7 meter plasserte kanten ballen elegant opp i lengste hjørne til 1–0 for Arsenal.

ARSENALET: Arsenal viste atter en gang styrke i sin andre omgang mot Molde og vant. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fem minutter senere la 20 år gamle Reiss Nelson på til 2–0 for laget fra London før innbytter Folarin Balogun økte til 3–0 etter 83 minutter.

Dermed endte det nok en gang med tap for Molde mot Mikel Artetas Arsenal.

Arsenal topper nå tabellen etter fire runder. De står med full pott etter seier i alle sine kamper. Bak følger Molde med to seire og seks poeng. Rapid Wien og Dundalk spiller sin kamp klokken 21.00 samme kveld. Da vil Rapid Wien passere Molde på tabellen om de vinner sin kamp borte mot Dundalk.

Publisert: 26.11.20 kl. 20:45

