KLAR: Alex Telles går fra Porto til Manchester United. Foto: FERNANDO VELUDO / LUSA

Bekreftet: Alex Telles klar for Manchester United

Ole Gunnar Solskjær (47) har omsider fått venstrebacken han ønsket seg. Brasilianske Alex Telles (27) forlater Porto til fordel for Manchester United.

Nå nettopp

Det ble bekreftet mandag, på overgangsvinduets siste dag. Flere, blant andre velinformerte Fabrizio Romano, meldte om enighet allerede søndag.

Overgangen bekreftes dagen etter Manchester Uniteds ydmykende 1–6-tap for Tottenham:

Lange forhandlinger

27-åringen har vært koblet til Manchester United store deler av sensommeren, og har, dagen før overgangsvinduet stenger, omsider blitt klar. Årsaken til at avtalen har tatt tid å få på plass skal ha vært Portos manglende vilje til å la venstrebacken gå på billigsalg til tross for at hans kontrakt med klubben utløper neste sommer.

Av nettopp samme grunn skal Manchester United ikke ha vært villige til å betale for mye for en spiller de potensielt kunne fått gratis neste år.

Partene skal ifølge rapportene ha blitt enige om en overgangssum på drøye 150 millioner norske kroner.

Telles blir den tredje venstrebacken i Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-tropp, og skal kjempe mot Luke Shaw og Brandon Williams om en plass i startelleveren.

Ringrev også på vei

Venstrebacken, som i tillegg til Porto har vært i Grêmio, Galatasaray og Inter, blir Solskjærs andre signering i dette vinduet. Tidligere har Donny van de Beek blitt hentet fra Ajax.

En tredje signering er også ventet i løpet av «Deadline Day». Flere melder at den urugyanske storscoreren Edinson Cavani også er klar for Manchester United, og at også denne overgangen bekreftes før vinduet stenger.

Han har kanskje blitt 33 år, men han vet uansett hvor målet står:

Stjernespissen har vært arbeidsledig siden kontrakten med PSG utløp i sommer. Cavani slutter seg til angrepsrekken til Manchester United, og kan allerede etter landslagspausen få sine første minutter i den røde drakten, ettersom Anthony Martial ble vist det røde kortet mot Tottenham og dermed mister flere kamper.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 05.10.20 kl. 19:13

