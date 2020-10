TESTET POSITIVT: Veton Berisha har testet positivt for covid-19-viruset. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Veton Berisha har testet positivt for corona – to kamper utsettes

Hele Viking-troppen er satt i karantene etter at angriperen Veton Berisha onsdag fikk en positiv coronatest.

– Jeg føler meg helt fin og uten symptomer, men synes det selvsagt er veldig kjedelig at hele laget må i karantene på grunn av min positive test. Det kjipeste er ikke at jeg selv må i isolasjon, men at laget må i karantene og dermed forskyve sin neste kamp til et senere tidspunkt, sier Berisha i en pressemelding.

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte om Viking-profilens positive test. Trener Bjarne Berntsen bekrefter det positive svaret overfor VG, og at hele laget er i karantene ettersom Berisha trente med laget mandag og tirsdag.

– Vi må følge de reglene som er når en spiller har testet positivt, sier Berntsen.

Berisha har vekket oppsikt også på banen denne sesongen:

Berisha tok en test etter at han var i nærkontakt med en smittet person tirsdag.

Viking skulle etter planen møte Odd kommende Eliteserie-runde, men denne blir nå utsatt. Også kampen mot Haugesund helgen etter blir utsatt, skriver Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

– Dette er beklagelig, men ikke direkte uventet. . Samtidig er dette en påminnelse til oss alle om viktigheten av å nøye følge fotballens protokoller og myndighetenes råd om smittevern, sier leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

